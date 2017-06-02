К дверям таллиннской горуправы привезли мешки с мусором, МуПо вызвала саперов

Житель таллиннского района Нымме Тийт Круусалу, называющий себя инициатором народной инициативы Prügi-Uber, провел в пятницу акцию протеста у столичной горуправы, выложив к ее дверям на площади Вабадузе мешки с мусором.

Об этом в пятницу, 2 июня, сообщил новостной портал ERR.

"Как-то очень страшно было читать продолжающуюся ложь и невежественные порицания и.о. мэра Таллинна в наш адрес из-за его собственных недоделок. Видимо, Таави Аас знает народную поговорку — когда стоишь по горло в грязи, нельзя вешать голову. С другой стороны, все это совершенно ожидаемо на фоне того, как управлялся город до настоящего времени", - сказал Круусалу в публичном обращении.

По его словам, Prügi-Uber создали из-за того, что ситуация в Нымме стала настолько плохой, что в соцсетях уже планировали неконтролируемый массовый вывоз мусора к горуправе.

"Я решил канализировать эту ситуацию, успокоив горячие головы и сделав публичное предостережение в виде пятидесяти мусорных мешков. Искренне надеялся, что это заставит соответствующих чиновников Таллинна зашевелиться", - сообщил организатор акции.

Проверка мешков роботом-сапером



Утренней акцией дело не ограничилось, и вечером к горуправе снова привезла два черных мусорных мешка. Сообщение об этом поступило саперам, спасателям, полиции и скорой помощи в 16:06.

Муниципальная полиция вызвала саперов, поэтому из здания эвакуировали людей, а движение транспорта на отрезке бульвара Каарли перед горуправой было перекрыто в обоих направлениях.

Саперы при помощи робота проверили содержимое мешков. Проверка показала, что в них находились бытовые отходы.

Представитель Пыхьяского спасательного центра сказал агентству BNS, что спасатели действовали в соответствии с инструкцией. "Каждый раз, когда кто-то вот так оставляет мусорный пакет, выезжают несколько оперативных служб, действия которых оплачивают люди", - пояснили в пресс-службе.

При этом в Спасательном департаменте подвергли критике решение МуПо вызвать саперов. "Оперативные службы решила вызвать МуПо, которая сэкономила бы много денег и людских нервов, если бы сама убрала мусорные пакеты от здания", - заявила пресс-служба департамента в сети микроблогов Twitter.

Правовой нигилизм

В четверг и.о. мэра Таллинна Таави Аас назвал призыв активистов кампании Prügi-Uber разбрасывать отходы по городу правовым нигилизмом и призывом к нарушению законодательства.

Он подчеркнул, что на такое не имеют права даже гражданские активисты из Нымме, и предупредил, что такие действия не останутся безнаказанными. По словам Ааса, вывозом мусора в Нымме занимается Таллинский центр утилизации отходов, и ситуация уже значительно улучшилась.

Активисты могут быть оштрафованы на 800 евро

В отношении двух граждан, незаконно выложивших мешки с мусором у горуправы, возбуждено дело о проступке за нарушение правил обращения с мусором, сообщила в пятницу таллиннская Муниципальная полиция (МуПо).

Как уточнили в МуПо, штраф за незаконное обращение с мусором составляет 20 000 евро для юридических лиц и 800 евро для физических лиц.

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