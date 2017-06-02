Предъявивший эстонским властям поддельные права лихач из Латвии получил условный срок

Пярнуский уездный суд накануне приговорил к четырем месяцам условного лишения свободы 28-летнего гражданина Латвии, который нарушил в Эстонии скоростной режим и предъявил полицейским поддельные права.

Об этом в пятницу, 2 июня, сообщила Ляэнеская окружная прокуратура, отметив, что по решению суда в течение года мужчине нельзя будет въезжать в Эстонию.

В настоящее время гражданин Латвии продолжает отбывать 25 суток ареста - такое наказание ему было назначено за превышение скоростного режима.

По данным полиции, вечером 21 мая в волости Аре Пярнуского уезда гражданин Латвии на своем автомобиле ехал со скоростью 180 км/час - то есть в два раза превысил максимально допустимую скорость.

Поскольку полицейским он предъявил поддельные права, то прокуратура возбудила в его отношении уголовное дело.