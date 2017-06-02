Налоговый департамент сэкономил 13 млн евро при возврате налога низкооплачиваемым работникам

Около 20 000 человек не воспользовались возможностью ходатайствовать о возврате подоходного налога низкооплачиваемым работникам, в связи с чем государство сэкономило примерно 13 млн евро по сравнению с первоначальными расчетами.

Об этом глава отдела налогов Налогово-таможенного департамента (НТД) Эвелин Лийвамяги сообщила в пятницу, 2 июня, новостному порталу ERR.

По расчетам НТД, право на возврат налога было примерно у 100 000 человек, но к 31 марта, когда истек срок подачи ходатайств, соответствующий запрос подали немногим менее 80 000 низкооплачиваемых работников.

По словам Лийвамяги, есть несколько возможных причин, по которым люди не стали ходатайствовать о возврате налога. Департамент мог ошибиться с оценкой числа людей, имеющих на это право, потому что прогноз делался на основании данных годичной давности. Часть людей могла посчитать возвращаемую сумму слишком маленькой, а некоторые могли испугаться дополнительной проверки, потому что получают часть зарплаты "в конверте".

"У тех, кто получал зарплату "в конверте", есть риск, что это пособие потом истребуют обратно, вот они и не ходатайствовали", - сказала Лийвамяги.

В НТД также поступали жалобы от людей, которым возвратили меньше той суммы, о которой они ходатайствовали. "Если у человека была налоговая задолженность или нам было представлено требование судебного исполнителя, то мы их погашали за счет пособия, которое уменьшалось на соответствующую сумму, - пояснила она. - Действительно, деньги не поступали на личный счет, но на соответствующую сумму уменьшалась или даже полностью гасилась задолженность людей".

Ранее указывалось, что низкооплачиваемые работники могут просто не знать о наличии такого права или же не иметь доступа к компьютеру или интернету, который необходим для ходатайствования о пособии.

Дополнительный возврат подоходного налога низкооплачиваемым работникам проводился в рамках налоговой реформы, согласованной в конце прошлого года правительством Эстонии. О возврате налога могли ходатайствовать при подаче декларации о доходах постоянные жители Эстонии не младше 18 лет, которые в 2016 году работали не менее шести месяцев на полную ставку и заработали за год меньше 7818 евро (т. е. менее 651 евро в месяц).

Возврат налога предусматривался только в 2017 году, потому что с 2018 года начнет действовать новая система исчисления не облагаемого подоходным налогом минимума, который поднимется до 500 евро.