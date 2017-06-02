Хансо: отношения Европы и США из брака по любви превращаются в брак по расчету

По мнению председателя комиссии по государственной обороне Рийгикогу Ханнеса Хансо (Социал-демократическая партия), в отношениях между Европейским союзом и США появилась определенная холодность в связи с действиями нынешней американской администрации, но Вашингтон не будет отдаляться от обороны трансатлантического сообщества.

"Как сказал влиятельный журналист Эдвард Лукас, сейчас трансатлантические отношения напоминают брак без любви. Чувства охладели, согласен. Но я бы назвал это браком по расчету, так как США, несмотря на заявления Белого дома, которые были по-разному интерпретированы, по-прежнему остаются в Европе, в странах Балтии, в Эстонии", - сказал в пятницу Хансо.

Он назвал преувеличенными предостережения о том, что США при президенте Дональде Трампе будут отдаляться от обороны трансатлантического сообщества.

"США понимают, что без Европы и их безопасность не так крепка, поэтому они нуждаются в европейцах, а мы нуждаемся в поддержке США, - подчеркнул политик. - Что Трамп на самом деле хочет? Чтобы определенные страны ЕС больше уделяли внимания собственной безопасности. Но, увы, это было представлено так, что вызвало замешательство. В любом случае, вопрос не в Эстонии, которая на протяжении многих лет выполняла все обязательства перед НАТО".

По его словам, экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес был прав, когда ответил отрицательно на вопрос, живем ли мы в пост-американской эпохе НАТО.

По мнению Хансо, собственная оборонная политика ЕС начинает играть все более важную роль. "Основы политики безопасности Эстонии успешно балансируют между союзническими отношениями в НАТО и оборонной политикой Евросоюза. Последняя начинает играть более важную роль, и это в интересах всех стран ЕС", - подчеркнул он, добавив, что Эстония намерена играть активную роль в этих дебатах.

"Мы точно не собираемся оставаться сторонними наблюдателями в дебатах о безопасности ЕС. Было бы разумнее направлять процесс в соответствии со своими взглядами", - сказал он.

Тем не менее, считает парламентарий, полагаться исключительно на США в плане безопасности теперь действительно нельзя. "На самом деле, Эстония и поступает так, как недавно советовала канцлер Германии Ангела Меркель: европейцы должны больше заботиться о том, что их безопасность была в их руках, так как времена, когда мы могли полностью положиться на других, то есть на США, в каком-то смысле прошли", - сказал Хансо.