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Виновник ДТП выплатит пострадавшему 83-летнему пешеходу 2000 евро ({{commentsTotal}})

Инцидент произошел на территории АЗС.
Инцидент произошел на территории АЗС. Автор: Postimees/Scanpix
Разное
Разное

Пыхьяская окружная прокуратура прекратила уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины, который в декабре прошлого года сбил на автомобиле в Таллинне 83-летнего мужчину.

Прокуратура считает, что в отношении виновника аварии можно сделать исключение, так как он всю свою жизнь вел законопослушный образ жизни, а в момент совершения был трезв. К тому же виновник ДТП признал свою вину и выразил искреннее сожаление.

Инцидент произошел 20 декабря прошлого года, когда автомобиль Toyota Land Cruiser сбил на заправке Statoil на улице Мяннику 83-летнего мужчину.

Пенсионер получил тяжелые травмы, но они не были опасны для жизни. Пострадавший согласился на прекращение уголовного дела с условием, что виновник аварии выплатит ему в качестве компенсации 2000 евро.

Редактор: Сергей Михайлов

дтп


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