Портал RUS.ERR.EE покажет матчи Кубка конфедераций по футболу ({{commentsTotal}})
С 17 июня по 2 июля 2017 года в России пройдет Кубок Конфедераций - футбольный турнир, в котором участвуют победители континентальных чемпионатов, действующий чемпион мира и сборная страны-организатора предстоящего мирового первенства. Четырнадцать из 16 поединков турнира с комментарием на русском языке в прямом эфире покажет телеканал ETV+. Трансляции, оперативные результаты, видео острых моментов игры будут доступны и на портале RUS.ERR.EE.
Кубок Конфедераций-2017 пройдет на четырех стадионах в четырех городах - Казани, Москве, Сочи и Санкт-Петербурге.
Участники турнира: Россия (хозяйка турнира), Германия (чемпион мира-2014), Австралия (победитель Кубка Азии-2015), Чили (победитель Кубка Америки-2015), Мексика (победитель стыкового матча между обладателями Золотого кубка-2013 и Золотого кубка-2015), Новая Зеландия (победитель Кубка наций ОФК-2016), Португалия (чемпион Европы-2016) и Камерун (победитель Кубка африканских наций-2017).
Три сборные участвуют в турнире впервые (Россия, Португалия и Чили). Единственная сборная, которая не выйдет на поле в своем сильнейшем составе — команда Германии. Наставник "бундестим" Йоахим Лёв дал возможность отдохнуть опытным футболистам и предоставил шанс молодежи проявить себя. При этом он надеется, что даже в таком составе команда поборется за первое место.
Впервые с 1997 года Кубок Конфедераций пройдет без участия действующего (с 2005 года) обладателя трофея - сборной Бразилии, которая неудачно выступила на последних чемпионатах мира и Южной Америки.
Телеканал ETV+ будет транслировать 14 матчей, два поединка третьего тура группового этапа останутся за пределами эфира, поскольку они проходят в одно и то же время с другими встречами.
Первый матч турнира, в котором в Санкт-Петербурге сыграют сборные России и Новой Зеландии, начнется 17 июня в 18:00. Финал пройдет 2 июля тоже в Санкт-Петербурге, начало трансляции на ETV+ в 21:00.
Сборная России будет играть в группе А с Португалией, Новой Зеландией и Мексикой.
Состав группы В: Камерун, Чили, Австралия, Германия.
Призовой фонд турнира - 18 млн евро, а победитель получает 3,7 млн евро.
Комментаторы матчей - работники спортивной редакции ERR Алексей Маргиев и Игорь Савельев, журналист "Радио 4" Андриан Череменин, нападающий таллиннского клуба "Инфонет" Владимир Воскобойников и футбольный эксперт Дмитрий Скиперский.
Расписание Кубка Конфедераций:
17 июня
18:00. Россия - Новая Зеландия. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург".
18 июня
18:00. Португалия - Мексика. Казань. Стадион "Казань Арена".
21:00. Камерун - Чили. Москва. Стадион "Спартак".
19 июня
18:00. Австралия - Германия. Сочи. Стадион "Фишт".
21 июня
18:00. Россия - Португалия. Москва. Стадион "Спартак".
21:00. Мексика - Новая Зеландия. Сочи. Стадион "Фишт".
22 июня
18:00. Камерун - Австралия. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург".
21:00. Германия - Чили. Казань. Стадион "Казань Арена".
24 июня
18:00. Мексика - Россия. Казань. Стадион "Казань Арена".
18:00. Новая Зеландия - Португалия. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург".
25 июня
18:00. Чили - Австралия. Москва. Стадион "Спартак".
18:00. Германия - Камерун. Сочи. Стадион "Фишт".
28 июня
21:00. Полуфинал 1. A1 - B2. Казань. Стадион "Казань Арена".
29 июня
21:00. Полуфинал 2. B1 - A2. Сочи. Стадион "Фишт".
2 июля
15:00. Матч за 3-е место. Москва. Стадион "Спартак".
21:00. Финал. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург".
**Матчи, выделенные курсивом, ETV+ не покажет.
Июньские поединки с участием сборной Эстонии
В июне пройдут два матча с участием сборной Эстонии. В пятницу, 9 июня, подопечные Мартина Рейма на таллиннской "А. Ле Кок Арене" (начало в 21:45) примут сборную Бельгии, которой на выезде в ноябре проиграли со счетом 1:8, в рамках отборочного цикла чемпионата мира-2018, а в понедельник, 12 июня, эстонские футболисты проведут в Риге (начало в 19:45) товарищеский матч со сборной Латвии.
Оба поединка с комментарием на русском языке покажет телеканал ETV+. Трансляции также будут доступны и на портале rus.err.ee.
Редактор: Виктор Сольц