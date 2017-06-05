Портал RUS.ERR.EE покажет матчи Кубка конфедераций по футболу

С 17 июня по 2 июля 2017 года в России пройдет Кубок Конфедераций - футбольный турнир, в котором участвуют победители континентальных чемпионатов, действующий чемпион мира и сборная страны-организатора предстоящего мирового первенства. Четырнадцать из 16 поединков турнира с комментарием на русском языке в прямом эфире покажет телеканал ETV+. Трансляции, оперативные результаты, видео острых моментов игры будут доступны и на портале RUS.ERR.EE.

Кубок Конфедераций-2017 пройдет на четырех стадионах в четырех городах - Казани, Москве, Сочи и Санкт-Петербурге.

Участники турнира: Россия (хозяйка турнира), Германия (чемпион мира-2014), Австралия (победитель Кубка Азии-2015), Чили (победитель Кубка Америки-2015), Мексика (победитель стыкового матча между обладателями Золотого кубка-2013 и Золотого кубка-2015), Новая Зеландия (победитель Кубка наций ОФК-2016), Португалия (чемпион Европы-2016) и Камерун (победитель Кубка африканских наций-2017).

Три сборные участвуют в турнире впервые (Россия, Португалия и Чили). Единственная сборная, которая не выйдет на поле в своем сильнейшем составе — команда Германии. Наставник "бундестим" Йоахим Лёв дал возможность отдохнуть опытным футболистам и предоставил шанс молодежи проявить себя. При этом он надеется, что даже в таком составе команда поборется за первое место.

Впервые с 1997 года Кубок Конфедераций пройдет без участия действующего (с 2005 года) обладателя трофея - сборной Бразилии, которая неудачно выступила на последних чемпионатах мира и Южной Америки.

Телеканал ETV+ будет транслировать 14 матчей, два поединка третьего тура группового этапа останутся за пределами эфира, поскольку они проходят в одно и то же время с другими встречами.

Первый матч турнира, в котором в Санкт-Петербурге сыграют сборные России и Новой Зеландии, начнется 17 июня в 18:00. Финал пройдет 2 июля тоже в Санкт-Петербурге, начало трансляции на ETV+ в 21:00.

Сборная России будет играть в группе А с Португалией, Новой Зеландией и Мексикой.

Состав группы В: Камерун, Чили, Австралия, Германия.

Призовой фонд турнира - 18 млн евро, а победитель получает 3,7 млн евро.

Комментаторы матчей - работники спортивной редакции ERR Алексей Маргиев и Игорь Савельев, журналист "Радио 4" Андриан Череменин, нападающий таллиннского клуба "Инфонет" Владимир Воскобойников и футбольный эксперт Дмитрий Скиперский.

Расписание Кубка Конфедераций:

17 июня

18:00. Россия - Новая Зеландия. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург".

18 июня

18:00. Португалия - Мексика. Казань. Стадион "Казань Арена".

21:00. Камерун - Чили. Москва. Стадион "Спартак".

19 июня

18:00. Австралия - Германия. Сочи. Стадион "Фишт".

21 июня

18:00. Россия - Португалия. Москва. Стадион "Спартак".

21:00. Мексика - Новая Зеландия. Сочи. Стадион "Фишт".

22 июня

18:00. Камерун - Австралия. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург".

21:00. Германия - Чили. Казань. Стадион "Казань Арена".

24 июня

18:00. Мексика - Россия. Казань. Стадион "Казань Арена".

18:00. Новая Зеландия - Португалия. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург".

25 июня

18:00. Чили - Австралия. Москва. Стадион "Спартак".

18:00. Германия - Камерун. Сочи. Стадион "Фишт".

28 июня

21:00. Полуфинал 1. A1 - B2. Казань. Стадион "Казань Арена".

29 июня

21:00. Полуфинал 2. B1 - A2. Сочи. Стадион "Фишт".

2 июля

15:00. Матч за 3-е место. Москва. Стадион "Спартак".

21:00. Финал. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург".

**Матчи, выделенные курсивом, ETV+ не покажет.

Июньские поединки с участием сборной Эстонии

В июне пройдут два матча с участием сборной Эстонии. В пятницу, 9 июня, подопечные Мартина Рейма на таллиннской "А. Ле Кок Арене" (начало в 21:45) примут сборную Бельгии, которой на выезде в ноябре проиграли со счетом 1:8, в рамках отборочного цикла чемпионата мира-2018, а в понедельник, 12 июня, эстонские футболисты проведут в Риге (начало в 19:45) товарищеский матч со сборной Латвии.

Оба поединка с комментарием на русском языке покажет телеканал ETV+. Трансляции также будут доступны и на портале rus.err.ee.