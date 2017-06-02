Разгневанные афганцы протестуют в Кабуле после кровавого теракта, несколько человек погибли

Несколько человек погибли и пострадали в ходе антиправительственного протеста после теракта в столице Афганистана, в котором, по разным данным, погибли от 80 до 100 человек.

Более 1000 человек вышли в пятницу на демонстрацию в Кабуле, протестуя против неспособности президента страны Ашрафа Гани и премьер-министра Абдуллы Абдуллы обеспечить безопасность в стране, сообщило агентство Reuters.

Многие из них несли фотографии жертв произошедшего в среду кровавого теракта в афганской столице.

Протестующие пытались пройти на дорогу, ведущую к президентскому дворцу, но путь им преградила полиция, применившая водометы и слезоточивый газ. К полудню поступили сообщения как минимум о четырех погибших и нескольких раненых. Агентство ТАСС сообщило со ссылкой на афганские СМИ, что погибли не менее семи человек. Участники акции утверждают, что полицейские открыли по ним огонь.

Заминированная автоцистерна была подорвана у КПП на въезде в дипломатический квартал Кабула 31 мая. В результате взрыва погибли, по разным данным, от 80 до 100 человек, и получили ранения от 460 до 600.

Ответственность за вылазку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство", хотя власти Афганистана заявили, что теракт был спланирован группировкой "Сеть Хаккани" при координации с Пакистанской межведомственной разведкой.