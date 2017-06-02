В мае число зрителей эфира ETV+ выросло на 11%

В мае 2017 года эфир телеканала ETV+ в течение как минимум 15 минут посмотрели 280 000 телезрителей в возрасте старше 4-х лет, что на 32 000 больше, чем в апреле. На 31 000 больше было и уникальных пользователей, посетивших в мае сайт etvpluss.ee.

Через компьютер или мобильные устройства программы и отдельные сюжеты ETV+ в мае посмотрели 97 000 уникальных пользователей, из них 64% составили зрители из Эстонии, 13% – из России, остальные - из других стран.

Телеканал ETV в мае посмотрели 781 000 (в апреле 730 000), а ETV2 – 546 000 (в апреле – 631 000).

Аудитория портала телеканала ETV в мае составила 279 000 уникальных пользователей (в апреле – 313 000). Портал ETV2 в мае посетили 89 000 уникальных пользователей (в апреле - 88 000).

Статистика основана на данных агентства Kantar Emor.