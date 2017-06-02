ФОТО: в Таллинне прошел забег "конторских крыс"

В пятницу, 2 июня, в рамках Дней Старого города состоялся благотворительный забег "конторских крыс" (Rat Race), в котором приняло участие около ста команд.

В этом году средства, собранные за счет регистрационных взносов, были перечислены MTÜ RuaCrew. Эта организация проводит курсы для социальных помощников, работающих с трудными подростками и детьми с ограниченными возможностями.

В прошлом году в рамках благотворительного забега "конторских крыс" было собрано 12 000 евро для детей, страдающих сахарным диабетом.

Традиционный благотворительный забег Rat Race в Таллинне в этом году прошел уже в 16-й раз.