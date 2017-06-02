Эстонские банки не успели сообщить мелким фирмам о снижении комиссионных за платежи карточками

Проведенный в апреле и мае нынешнего года Банком Эстонии опрос предпринимателей, о том, как на них повлияло постановления Еврокомиссии о снижении комиссионных за платежи банковской карточкой, показал, что мелкие торговцы и предприятия даже не слышали, что об этом. Оказалось, что банки не успели их проинформировать. Постановление вступило в силу в июне 2015 года.

Расходы смогли снизить только крупные предприятия. До всех малых предприятий эти изменения не дошли. Постановление вступило в силу в июне 2015 года, и его реализация проходила в три этапа.

Принявшие участие в опросе банки объяснили такое положение дел тем, что они не успели проинформировать все предприятия из числа своих клиентов и разъяснить изменившиеся принципы оплаты за платежи банковскими карточками. Некоторые крупные предприятия также отметили, что до них информация дошла лишь частично.

"Если фирмы за последние два года не общались с банком по поводу условий о комиссионных платежах, то сейчас самое время изучить эту тему", - сказал вице-президент Банка Эстонии Мадис Мюллер.

Одним из самых больших изменений стало ограничение комиссионных при межбанковских платежах: для дебетовой карты банковская комиссия не должна превышать 0,2%, для кредитной карты - 0,3% от суммы сделки.

Европейским государствам была дана возможность взять пятилетний переходный период. Эстония им не воспользовалась.