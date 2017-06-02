rus.err.ee

Осиновский: США быстро превращаются в развивающуюся страну ({{commentsTotal}})

Лидер соцдемов Евгений Осиновский надеется, что его партия как минимум не утратит былых позиций.
Лидер соцдемов Евгений Осиновский надеется, что его партия как минимум не утратит былых позиций. Автор: Фото: sotsdem.ee
Мнение
Мнение

По словам председателя Социал-демократической партии (SDE) Евгения Осиновского, выход из Парижского соглашения по климату означает, что США сдают свои лидирующие позиции в мире и переходят в разряд развивающихся стран.

"Вчерашнее заявление (президента США Дональда) Трампа не оставило никаких сомнений — Соединенные Штаты Америки добровольно отказываются от роли лидера свободного мира и быстро превращаются в развивающуюся страну: вместо долгосрочной и влияющей на все человечество политики на первое место ставятся краткосрочные и изоляционистские политические интересы", - написал Осиновский в пятницу в соцсети Facebook.

Трамп в четверг заявил о выходе США из Парижского соглашения по климату, обосновав это тем, что условия соглашения не соответствуют интересам США, т. к. оно перераспределяет американские богатства в пользу других стран, а также угрожает стране потерей миллионов рабочих мест.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам конференции во французской столице. 195 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ученые считают, что более значительный рост температуры, вызванный выбросом в атмосферу углекислого газа в результате сжигания ископаемого топлива, может привести к необратимым последствиям для экологии планеты.

Редактор: Андрей Крашевский

евгений осиновскийпарижское соглашение по климатуизменение климатаэстония и сшакритика трампа


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Налоговый департамент сэкономил 13 млн евро при возврате налога низкооплачиваемым работникам
Акция Prügi-Uber у дверей столичной мэрии.Акция Prügi-Uber у дверей столичной мэрии.
ФОТО: активист из Нымме привез мешки с мусором к дверям таллиннской горуправы
Аудитория ETV+ медленно, но растет.Аудитория ETV+ медленно, но растет.
В мае число зрителей эфира ETV+ выросло на 11%
Национальный авиаперевозчик Estonian Air прекратил свою деятельность 7 ноября 2015 года.Национальный авиаперевозчик Estonian Air прекратил свою деятельность 7 ноября 2015 года.
Бывшие работники Estonian Air хотят отсудить у фирмы Nordica пособия по сокращению
Автомобиль спасателей. Иллюстративный снимок.Автомобиль спасателей. Иллюстративный снимок.
В волости Раэ горит ангар с химикатами, жителям советуют не открывать окна
Ratrace 2017Ratrace 2017
ФОТО: в Таллинне прошел забег "конторских крыс"

В пятницу, 2 июня, в рамках Дней Старого города состоялся благотворительный забег "конторских крыс" (Rat Race), в котором приняло участие около ста команд.

Мэрия Кохтла-Ярве готова ждать ответа Евгения Соловьева до сентября.Мэрия Кохтла-Ярве готова ждать ответа Евгения Соловьева до сентября.
Мэрия Кохтла-Ярве дала Соловьеву 90 дней на решение по возмещению ущерба
Ханнес Хансо.Ханнес Хансо.
Хансо: отношения Европы и США из брака по любви превращаются в брак по расчету
Антиправительственный протест в Кабуле 02.06.2017.Антиправительственный протест в Кабуле 02.06.2017.
Разгневанные афганцы протестуют в Кабуле после кровавого теракта, несколько человек погибли
ЭСТОНИЯ
Мужчина был задержан за превышение скорости.Мужчина был задержан за превышение скорости.
Предъявивший эстонским властям поддельные права лихач из Латвии получил условный срок

Пярнуский уездный суд накануне приговорил к четырем месяцам условного лишения свободы 28-летнего гражданина Латвии, который нарушил в Эстонии скоростной режим и предъявил полицейским поддельные права.

Иллюстративное фото.Иллюстративное фото.
В Южной Эстонии задержали контрабандиста из Латвии с 1200 пачками сигарет
Иллюстративное фото.Иллюстративное фото.
Запрет на эксплуатацию диких животных в цирке обсудит Рийгикогу
Тимо Сойни.Тимо Сойни.
Глава МИД Финляндии обсудит в Таллинне предстоящий выход Британии из ЕС
Дети с особыми потребностями создают фон для картин Марии Чуприной.Дети с особыми потребностями создают фон для картин Марии Чуприной.
Минобр: дети с особыми потребностями не получают достаточной поддержки в школах
ФОТО и ВИДЕО: в четверг на Лаагна теэ школьники высадили цветы
Обновлено: 01.06
Позитивный сценарий демографического развития Эстонии.Позитивный сценарий демографического развития Эстонии.
Рапорт: без иммигрантов население Эстонии будет сокращаться, а интеграция буксует на месте
ИДА-ВИРУМАА
VKG. Иллюстративное фото.VKG. Иллюстративное фото.
Бухгалтер VKG украла у предприятия 300 000 евро
Мюзикл в Нарве, подготовленный с помощью The Young Americans.Мюзикл в Нарве, подготовленный с помощью The Young Americans.
В четверг в Нарве состоялась премьера молодежного мюзикла при поддержке студентов из США
Обновлено: 10:40
Подвальная Подвальная
В Нарве могут закрыть подвальную "качалку", которой 44 года
Людмила Янченко решила уйти из волостного собрания.Людмила Янченко решила уйти из волостного собрания.
Мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко выходит из рядов волостного собрания Йыхви
Обновлено: 01.06
Дни Нарвы.Дни Нарвы.
В Нарве четыре дня будут отмечать дни города
Обновлено: 01.06
Мнение / Интервью
Петр Верницкий, Константин Доценко, Николай Куташев.Петр Верницкий, Константин Доценко, Николай Куташев.
Экономисты: прежде, чем влезать в долги, государство должно показать эффективность инвестиций

Рийгикогу приступил к обсуждению изменений Закона о государственном бюджете, чтобы позволить правительству принимать дефицитный бюджет с целью направить в экономику дополнительные деньги. Экономисты не против стимулирования экономики за счет долгов, но хотят внятных объяснений, на что собираются потратить деньги и какой эффект принесут эти инвестиции.

Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Парламентские партии не поддерживают предложение Пакосты узаконить однополые браки
Обновлено: 17:14 
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Эксперты: экономика растет выше своего потенциала, есть опасность перегрева
Юрген Лиги.Юрген Лиги.
Юрген Лиги: экономика Эстонии начала расти еще в прошлом году
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Лидеры коалиционных партий.Лидеры коалиционных партий.
Правительство откажется от двух запланированных налогов и восстановит совместные декларации
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
В первом квартале экономический рост Эстонии был самым быстрым за последние пять лет
Яануса Кирикмяэ высылают из России.Яануса Кирикмяэ высылают из России.
Россия высылает генконсула Эстонии и главу псковской канцелярии консульства ЭР
ЗА РУБЕЖОМ
Лидер соцдемов Евгений Осиновский надеется, что его партия как минимум не утратит былых позиций.Лидер соцдемов Евгений Осиновский надеется, что его партия как минимум не утратит былых позиций.
Осиновский: США быстро превращаются в развивающуюся страну
Эстонию, Латвию и Литву переключат на ЕС.Эстонию, Латвию и Литву переключат на ЕС.
Еврокомиссия готова помочь странам Балтии отсоединить их электросети от России
Десятки людей погибли в результате нападения на казино при отеле Resorts World Manila.
При нападении на казино в Маниле погибли как минимум 36 человек
По мнению Трампа, выполнение Парижского соглашения стоило бы США почти 3 млн рабочих мест.
Трамп заявил о выходе США из Парижского соглашения по климату
В середине мая Украина решила заблокировать российские интернет-сервисы, в том числе
"Яндекс" решил закрыть украинские офисы
Владимир Путин.
Путин: мир осознает контрпродуктивность русофобии
Обновлено: 01.06
ЭКОНОМИКА
Банковская комиссия за платежи снизилась, но продавцы об этом не знают.Банковская комиссия за платежи снизилась, но продавцы об этом не знают.
Эстонские банки не успели сообщить мелким фирмам о снижении комиссионных за платежи карточками
Основные терминалы, через которые переваливаются грузы из РФ, находятся в портах Вентспилса и Риги.Основные терминалы, через которые переваливаются грузы из РФ, находятся в портах Вентспилса и Риги.
Глава железной дороги Латвии отрицает сокращение грузопотока из России
01.06
Litgrid: странам Балтии придется построить новую электростанцию из-за синхронизации с Европой
01.06
Эстонская железная дорога приостановила инвестиции из-за отсутствия господдержки
01.06
Эстония продолжит судебный процесс по вопросу "сахарного штрафа"
01.06
ВВП Финляндии в первом квартале 2017 года вырос на 2,7%
01.06
В апреле объемы промышленного производства в Эстонии выросли на 10%
СПОРТ
В первом круге В первом круге
"Инфонет" надеется взять реванш у "Левадии" за поражение в первом круге
Сборной Эстонии по футболу знакомы и взлеты, и падения.Сборной Эстонии по футболу знакомы и взлеты, и падения.
Сборная Эстонии вернулась в первую сотню рейтинга ФИФА
Сийм-Сандер Вене.
Лучшим баскетболистом Эстонии впервые стал Сийм-Сандер Вене
ФОТО и ВИДЕО: Контавейт проиграла Мугурусе во втором круге Roland Garros
Обновлено: 31.05
Сергей Зенев провел в Сергей Зенев провел в
Футболист сборной Эстонии Сергей Зенев остался без клуба
Сборная Эстонии по футболу.Сборная Эстонии по футболу.
Назван состав сборной Эстонии по футболу на игры с Бельгией и Латвией
Райн Вейдеман готов помочь сборной Эстонии.Райн Вейдеман готов помочь сборной Эстонии.
Баскетболист сборной Эстонии перенес операцию на запястье
КУЛЬТУРА
Национальная опера Национальная опера
В Рийгикогу создали группу в поддержку Национальной оперы "Эстония"
Сказки, снимок иллюстративный.Сказки, снимок иллюстративный.
В Санкт-Петербурге издадут книгу "Старинные эстонские сказки"
Открытие Дней Старого городаОткрытие Дней Старого города
В среду в Таллинне открылись Дни Старого города
Обновлено: 01.06
Министр культуры Индрек Саар.Министр культуры Индрек Саар.
Саар о русских песнях: министр не может диктовать организаторам Певческого праздника репертуар
РАЗНОЕ
Инцидент произошел на территории АЗС.Инцидент произошел на территории АЗС.
Виновник ДТП выплатит пострадавшему 83-летнему пешеходу 2000 евро
Улица Гонсиори.Улица Гонсиори.
Таллинн приступил к поиску фирмы для масштабного ремонта улицы Гонсиори
Тармо Тамм.Тармо Тамм.
Министр сельской жизни отправился в Ригу обсуждать проблему АЧС
Для парка Таммсааре создано новое архитектурное решение.Для парка Таммсааре создано новое архитектурное решение.
На реконструкцию парка Таммсааре в Таллинне потратят свыше 6 млн евро
В центре Таллинна сотрудники В центре Таллинна сотрудники
Велопатруль скорой помощи приступил к работе на улицах Таллинна
интерактивная карта
Радио 4
Смотрите на ETV+
Последние новости
16:10
Осиновский: США быстро превращаются в развивающуюся страну
15:56
Эстонские банки не успели сообщить мелким фирмам о снижении комиссионных за платежи карточками
15:47
Спасатели локализовали пожар в ангаре с химикатами в волости Раэ Обновлено
15:25
ФОТО: в Таллинне прошел забег "конторских крыс"
15:14
Разгневанные афганцы протестуют в Кабуле после кровавого теракта, несколько человек погибли
15:07
В мае число зрителей эфира ETV+ выросло на 11%
14:24
Виновник ДТП выплатит пострадавшему 83-летнему пешеходу 2000 евро
14:05
Хансо: отношения Европы и США из брака по любви превращаются в брак по расчету
13:40
Налоговый департамент сэкономил 13 млн евро при возврате налога низкооплачиваемым работникам
13:36
Предъявивший эстонским властям поддельные права лихач из Латвии получил условный срок
12:55
ФОТО: активист из Нымме привез мешки с мусором к дверям таллиннской горуправы
12:02
Бухгалтер VKG украла у предприятия 300 000 евро
11:47
Ремонт дорог в Таллинне идет полным ходом
11:42
Бывшие работники Estonian Air хотят отсудить у фирмы Nordica пособия по сокращению
Полезно знать
Топ читаемости
01.06
Рийгикогу принял в производство законопроект об отзыве подписи под пограндоговором с РФ Обновлено
01.06
Правительство откажется от двух запланированных налогов и восстановит совместные декларации
01.06
В Нарве могут закрыть подвальную "качалку", которой 44 года
01.06
Парламентские партии не поддерживают предложение Пакосты узаконить однополые браки Обновлено
12:02
Бухгалтер VKG украла у предприятия 300 000 евро
01.06
Рапорт: без иммигрантов население Эстонии будет сокращаться, а интеграция буксует на месте
01.06
Синоптики прогнозируют среднестатистическую температуру в июне
01.06
Актуальная камера 01.06.2017 (20:00)
01.06
Вопрос парковки в Ласнамяэ: жители района готовы платить за услугу до 15 евро в месяц
01.06
ФОТО и ВИДЕО: в четверг на Лаагна теэ школьники высадили цветы Обновлено
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера.
Актуальная камера 01.06.2017 (20:00)

ПОГОДА
Иллюстративная фотография.
В пятницу дождь, мокрый снег, +7.. +13
Эстония
Дети с особыми потребностями создают фон для картин Марии Чуприной.
Минобр: дети с особыми потребностями не получают достаточной поддержки в школах
Юри Ратас и Яак Ааб.
Новым министром государственного управления станет Яак Ааб
Обновлено: 31.05
Одна из картин Нино Чакветадзе.
В парке Левенру пройдет выставка грузинской художницы Нино Чакветадзе
Гироскутер.
Катание на гироскутерах может привести к серьезным травмам у детей
Иллюстративная фотография.
Молодежи продавали поддельные справки для уклонения от службы в армии
Обновлено: 29.05
Конечная остановка трамвая номер 4 -
Таави Аас: в трамвайной линии до Ласнамяэ смысла нет
Обновлено: 29.05
За рубежом
Дональд Трамп, Йенс Столтенберг и Ангела Меркель
Президент США встречается в Брюсселе с лидерами НАТО и ЕС
Обновлено: 25.05
Иллюстративная фотография.
ERR из Манчестера: подростки в шоке разбегались по району, жители предлагали им ночлег
Эркки Баховски
Баховски: меньше всего терактов происходит, когда общество и политики находятся в гармонии
Скорая помощь и полиция помогают пострадавшим в теракте в Манчестере в ночь на 23 мая.
В 12:20 в эфир ETV+ вышел спецвыпуск АК о теракте в Манчестере
На митинг собрались представители разных округов Москвы.
Тысячи жителей Москвы вышли на митинг против программы сноса пятиэтажек
Обновлено: 14.05
Снос хрущевок в Москве.
В объективе "АК": масштабная программа по сносу старых хрущевок в Москве