Осиновский: США быстро превращаются в развивающуюся страну

По словам председателя Социал-демократической партии (SDE) Евгения Осиновского, выход из Парижского соглашения по климату означает, что США сдают свои лидирующие позиции в мире и переходят в разряд развивающихся стран.

"Вчерашнее заявление (президента США Дональда) Трампа не оставило никаких сомнений — Соединенные Штаты Америки добровольно отказываются от роли лидера свободного мира и быстро превращаются в развивающуюся страну: вместо долгосрочной и влияющей на все человечество политики на первое место ставятся краткосрочные и изоляционистские политические интересы", - написал Осиновский в пятницу в соцсети Facebook.

Трамп в четверг заявил о выходе США из Парижского соглашения по климату, обосновав это тем, что условия соглашения не соответствуют интересам США, т. к. оно перераспределяет американские богатства в пользу других стран, а также угрожает стране потерей миллионов рабочих мест.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам конференции во французской столице. 195 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ученые считают, что более значительный рост температуры, вызванный выбросом в атмосферу углекислого газа в результате сжигания ископаемого топлива, может привести к необратимым последствиям для экологии планеты.