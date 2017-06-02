Институт развития здоровья подписал договор о пункте обмена шприцев на улице Ситси в Таллинне

Институт развития здоровья (TAI) в пятницу подписал договор о создании пункта обмена шприцев для наркоманов по адресу Ситси, 28 в Таллинне.

Об этом сообщила в пятницу, 2 июня, пресс-служба Института развития здоровья.

В сообщении TAI отмечается, что центр рассмотрел несколько вариантов размещения пункта обмена шприцев и счел дом на улице Ситси в районе Пыхья-Таллинн наиболее подходящим из-за наибольшей концентрации в этом месте лиц, употребляющих наркотики.

Институт развития здоровья признает, что местные жители недовольны планируемым открытием центра по этому адресу и выразили в связи с этим протест, опасаясь снижения безопасности в районе и появления в нем новых наркоманов, а также того, что центр планируется открыть в жилом доме поблизости к детским учреждениям.

Однако TAI считает, что эти опасения во многом безосновательны, т. к. будут предприняты дополнительные меры безопасности, такие как камеры видеонаблюдения, улучшенное освещение, регулярная уборка территории и др.

Центр планируется открыть поэтапно. TAI в пятницу направил представителям квартирного товарищества дома по Ситси, 28, общества Ситси и Коплиского дома молодежи приглашение встретиться на следующей неделе, чтобы обсудить связанные с открытием центра вопросы и найти решение проблем.

По данным TAI, в Эстонии ориентировочно 9 000-10 000 колющихся наркоманов, из которых около 6 000 проживает в Таллинне. Каждые три дня в Эстонии один человек умирает от передозировки. С этим связана и эпидемия ВИЧ, который больше всего распространен среди колющихся наркоманов.

Против открытия пункта обмена шприцев на улице Ситси выступили не только многие жители микрорайона, но и старейшины всех восьми районов Таллинна.

В общей сложности TAI намерено открыть в Таллинне до восьми финансируемых государством пунктов обмена шприцев.