Осло опередил Таллинн в борьбе за звание "Зеленая столица Европы 2019"

В немецком Эссене в пятницу, 2 июня, состоялось мероприятие, на котором Зеленой столицей 2019 года был выбран норвежский Осло. На этот титул претендовал и Таллинн.

В финальный тур наряду с Осло и Таллинном попали также бельгийский Гент, финский Лахти и португальский Лиссабон.

Эксперты сделали свой выбор на основании 12 показателей состояния окружающей среды.

На церемонии выступил и.о.мэра Таллинна Таави Аас, который отметил победное шествие идеи Зеленой столицы Европы, которая родилась в Таллинне 15 мая 2006 года. "С тех пор уже 9 городов носили этот почетный титул. Нас спрашивают, почему инициатор не участвовал в конкурсе с самого начала? Критически оценивая состояние нашей столицы, мы пришли к выводу, что нам нужно время, чтобы привести ее в должный вид. И за эти годы сделано многое", - отметил Аас.

Напомним, что в прошлом году Таллинн даже не прошел в финальный тур конкурса "Зеленая столица Европы 2018", который в итоге выиграл Неймеген.

Зеленой столицей Европы 2017 года является Эссен.

Зеленые столицы Европы: Стокгольм (2010), Гамбург (2011), Витория-Гастейс (2012), Нант (2013), Копенгаген (2014), Бристоль (2015), Любляна (2016), Эссен (2017), Неймеген (2018), Осло (2019).