Оппозиция: очередные изменения в налоговом пакете могут привести к санкциям со стороны Брюсселя

Коалиция пришла к очередному консенсусу по налоговой политике. Вот только оппозиция уже бьет тревогу: политики считают, что принятые решения могут привести к санкциям со стороны Еврокомиссии.

По словам председателя фракции партии "Союза Отечества и Res Publica" (IRL) Прийта Сибула постоянно искать компромиссы по части бюджетных доходов и расходов непросто, передает "Актуальная камера".

"Это было не так легко, иначе договорились бы раньше. Мы благодарны нашим коалиционным партнерам, которые после смены председателя партии были готовы снова сесть за стол переговоров и обсуждать вопросы, поставленные Хелиром-Валдором Сеэдером", - говорит Сибул.

Отечественникам удалось отодвинуть введение налога на упаковку, отменить залоговый налог и сохранить единую налоговую декларацию для супругов, которая позволит декларировать совместно минимум не облагаемого налогом дохода - 180 евро в месяц. Не удалось остановить введение налога на подслащенные напитки.

Оппозиция критикует коалицию по всем принятым решениям. Во-первых, за неясность по части источников дохода, во-вторых, за чехарду с бюджетом, за которую могут наказать из Брюсселя.

"К концу апреля все страны ЕС представили Еврокомиссии свои бюджетные программы для так называемой Общей программы стабильности стран еврозоны. Европейская комиссия их обработала и дала каждой стране свои рекомендации, каждому государству - отдельные. И вот спустя две недели правительство и парламент одной из стран-членов собираются и решают, что нет, всё будет по-другому. Если дефицит бюджета увеличится, а это скорее всего произойдет, поскольку источники покрытия очень слабые, то это будет означать провал", - поясняет член парламентской фракции Партии реформ Айвар Сыэрд.

Несмотря на то, что предприниматели одобряют вчерашнее решение, глобальные изменения налогов их не радуют.

"Хорошо, что сейчас политики взяли немного времени, чтобы передумать и дальше идти, но такие резкие шаги очень вредны для общего предпринимательского климата", - комментирует глава Центрального союза работодателей Тоомас Тамсар.

Общественности сейчас неизвестны ни детали принятых вчера налоговых поправок, ни точная сумма, во сколько они обойдутся для государственного бюджета.