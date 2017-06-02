Мишель Барнье: Эстонии предстоит сыграть ключевую роль на переговорах о брексите

По словам главного переговорщика ЕС по выходу Великобритании из Европейского союза Мишеля Барнье, Эстония в качестве председателя Совета ЕС будет играть очень важную роль на этих переговорах.

Об этом Барнье заявил в пятницу в Таллинне на встрече с членами комиссии по делам Европейского союза и комиссии по иностранным делам Рийгикогу, сообщила пресс-служба эстонского парламента.

"Очень важная роль"

Барнье отметил, что Эстония, будучи председателем Совета ЕС, будет играть очень важную роль в процессе переговоров, так как она будет председательствовать на заседаниях Совета ЕС по общим вопросам и руководить работой комитета постоянных представителей (COREPER).

Барнье дал обзор графика переговоров, согласно которому первый тур переговоров начнется 19 июня. Цель – к концу этого года, когда закончится председательство Эстонии в Совете ЕС, достичь договоренностей по принципиальным вопросам в сферах прав граждан, финансовых вопросов и вопросов о границах. Согласно графику, договор о выходе Великобритании из ЕС должен вступить в силу к весне 2019 года.

Единство на первом месте

Председатель комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон подтвердил на встрече, что Эстония хочет сохранить единство всех 27 государств-членов ЕС, а также сохранить близкие и дружественные отношения сотрудничества между Великобританией и ЕС. "Мы четко придерживаемся единой позиции по вопросам, которые следует обсудить в первую очередь (на переговорах)", – сказал Михкельсон, имея в виду, прежде всего, права граждан и бюджет Европейского союза.

Сейчас в остальных странах ЕС проживает порядка 1,2 млн британцев, а в Великобритании находится около 3,2 млн граждан ЕС. Обязательства, которые Великобритания взяла на себя в рамках текущего периода финансирования до 2020 г., составляют 16% от бюджета ЕС.

Барнье подчеркнул, что в основу принципов переговоров о выходе Великобритании лягут прозрачность и вовлечение общественности, справедливые условия конкуренции и правовая ясность. По его словам, в единстве государств-членов нуждается и Великобритания, так как договор о выходе должны подтвердить 27 государств-членов.

"Единство ЕС имеет очень важное значение, – подчеркнул Барнье. – В ходе переговоров мы сосредоточимся, в первую очередь, на правах граждан и на финансовых обязанностях Великобритании. Никакой агрессии на переговорах не будет, но совершенно очевидно то, что Великобритания должна выполнять свои обязанности и что весь процесс должен быть сбалансирован".

Информировать граждан ЕС

Главный переговорщик ЕС по брекситу добавил, что на фоне выхода Великобритании важно рассказать гражданам о положительных сторонах ЕС, а также о том, чего может лишиться государство, решившее покинуть ЕС.

Во встрече участвовали председатель комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон, заместитель председателя Кейт Пентус-Розиманнус, член комиссии Андрес Херкель, председатель комиссии по делам Европейского союза Тоомас Витсут и члены комиссии Тийна Кангро, Оудекки Лооне, Айвар Сыэрд, Калле Паллинг, Тийт Терик и Йоханнес Керт.

Переговоры о брексите

22 мая 2017 года на Совете ЕС по общим вопросам государства-члены сообщества уполномочили Европейскую комиссию начать переговоры о договоре о выходе Великобритании из Европейского союза.

Они также дали конкретные указания, то есть мандат на ведение переговоров. Европейская комиссия будет вести переговоры в соответствии с указаниями, установленными Европейским советом, и указаниями по ведению переговоров, полученными от Совета Европейского союза. Договор о выходе должны одобрить парламент Великобритании и Европейский парламент со стороны Европейского союза. Главным переговорщиком от Брюсселя назначен Мишель Барнье.

Эстония будет возглавлять Совет ЕС во второй половине 2017 года, приняв председательство от Мальты. После Эстонии Совет ЕС возглавит Болгария.