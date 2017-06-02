Кылварт: еще есть шанс, что ходатайства русских школ будут рассмотрены до начала учебного года

Три столичные русские школы подали в горсобрание заявления о переходе с системы обучения в гимназии 60/40 на преподавание целиком на русском языке. Прошение школ находится на рассмотрении уже несколько месяцев. До начала следующего учебного года школы могут не дождаться решения правительства.

Еще в январе Линнамяэский русский лицей отправил прошение о возвращении обучения в гимназии на русском языке. Вместе с ним такое ходатайство подали ещё Кесклиннаская русская и Ласнамяэская гимназии, передает "Актуальная камера".

По словам директора Линнамяэского русского лицея Сергея Гаранжи, документы были поданы, согласно установленным правилам.

"Мы отправили, как и полагается, в город - в Департамент образования и городскую канцелярию. Не могу сказать, как дальше там обстоят дела. Эти документы точно мы готовили совместно с Департаментом образования. Где сейчас эти документы находятся, мне очень сложно сказать", - говорит Гаранжа.

В городском собрании нам сообщили, что никаких документов об изменении системы обучения у них нет. Однако, по словам курирующего вопросы образования вице-мэра Таллинна Михаила Кылварта, документов нет, поскольку они находятся уже на следующей стадии рассмотрения.

"Ходатайство приходит в горсобрание. Горсобрание их пересылает в мэрию, из мэрии в департамент, из департамента обратно подготовленное решение на согласование в мэрию. Такова процедура. Горсобрание уже давно получило ходатайства, просто их уже и переслали дальше", - поясняет Кылварт.

Если этот вопрос вовремя не успеет решиться, то трем школам придется продолжать в следующем учебном году работать по старой системе обучения 60/40. Но еще есть шанс, что их прошение будет рассмотрено. Гарантии, что будет принято решение в их пользу, нет.

"Наша задача - подать до формального окончания учебного года эти ходатайства в горсобрание и из горсобрания в министерство. И получить от министерства или от правительства ответ в течение лета, потому что школы готовятся с 1 сентября уже задействовать переходный период и работать в новом формате", - подчеркивает Кылварт.