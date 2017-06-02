Миксер и Сойни: Эстония и Финляндия хотят видеть единый и сильный ЕС

Министры иностранных дел Эстонии и Финляндии Свен Миксер и Тимо Сойни заявили, что обе страны хотят видеть единый и сильный ЕС.

Об этом министры заявили в пятницу на совместной пресс-конференции в Таллинне.

На встрече министры подчеркнули важность тесного сотрудничества между ЕС и США, в том числе в области безопасности и торговли, а также обсудили сотрудничество по актуальным вопросам ЕС в контексте начинающегося вскоре председательства Эстонии.

"Мы также рассчитываем в течение председательства на успешное сотрудничество с Финляндией, которая по многим сложным вопросам является для нас оказывающим поддержку партнером. Мы оба хотим видеть сильный, решительный и единый ЕС, который после брексита сохранит тесное сотрудничество и отношения с Соединенным Королевством", - добавил Миксер.

Министры обсудили также решение США выйти из парижского соглашения по климату. "Это достойное сожаления решение не меняет курс ЕС и остального мира. Климатические изменения — наша общая проблема, поэтому проблемой следует заниматься вместе", - сказал Миксер и отметил, что тема климатических изменений является приоритетом Эстонии в период председательства.

Кроме того, Миксер и Сойни обсудили укрепление общей политики ЕС в области безопасности и обороны, в том числе способность справляться с новыми гибридными угрозами. "Финляндия проявила в этой сфере инициативу, основав в Хельсинки центр компетенции по борьбе с гибридными угрозами. Мы решили примкнуть к центру и сделаем это в ближайший момент", - добавил Миксер.