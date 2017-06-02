На Эстонских днях авиации покажут класс шведские и латвийские пилоты

В эти выходные в Эстонском музее авиации под Тарту пройдут традиционные Дни авиации. А в небе развернется крупнейшее в странах Балтии лётное шоу в исполнении пилотов из Швеции, Латвии и Эстонии.

В ангарах Эстонского музея авиации начала фестиваля уже ждут два биплана - в эти выходные шведские пилоты исполнят на них фигуры высшего пилотажа, передает "Актуальная камера".

"Эти бипланы очень компактные, они практически помещаются в автомобильный гараж. Мотор у них мощный, управляемость гарантирована - они отлично выходят из штопора даже при падении с нулевой скоростью", - говорит организатор Эстонских дней авиации-2017 Мати Меос.

Еще одним гвоздем мероприятия станет латвийская пилотажная группа "Baltic Bees", которая посетит авиашоу на шести реактивных самолетах. Также на празднике публике впервые покажут новый экспонат Музея авиации - американский истребитель времен холодной войны F-4 Phantom II.

"Эта модель истребителя известна тем, что является самой многочисленной среди всех сверхзвуковых самолётов, когда-либо построенных в западных странах - первые его экземпляры участвовали во Вьетнамской войне. Мы начали переговоры о покупке этого самолета еще в 2003 году, а в январе этого года ездили в Германию, чтобы разобрать его. На прошлой неделе самолет наконец был собран в нашем ангаре", - отмечает Меос.

В субботу Дни авиации посетят базирующиеся в Эстонии подразделения союзников из стран НАТО. Они продемонстрируют гостям праздника тяжелую технику, включая основные боевые танки Challenger 2 и LeClerc.