Эстонские волейболисты стартовали в Мировой лиге с победы ({{commentsTotal}})
В пятницу, 2 июня, сборная Эстонии по волейболу дебютировала в Мировой лиге с победы над Тайванем - 3:2.
Турнир третьего по силе дивизиона проходит в Черногории, передает ERR Sport.
Первую партию эстонские волейболисты проиграли (23:25), но затем сумели победить в двух сетах кряду - 26:24 и 25:17. Однако в четвертой партии сильнее были спортсмены из Тайваня - 25:20.
В решающей партии эстонцы выиграли с результатом 15:12.
В субботу сборная Эстонии сыграет с Тунисом.
Редактор: Виктор Сольц