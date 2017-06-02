Силламяэский "Калев" проиграл, нарвский "Транс" победил

В пятницу, 2 июня, стартовал 15-й тур чемпионата Эстонии по футболу. Силламяэский "Калев" в родных стенах уступил аутсайдеру первенства - пярнускому "Вапрусу". А вот нарвский "Транс" на выезде сломил сопротивление вильяндиского "Тулевика".

В Силламяэ гости открыли счет на 50-й минуте - отличился Рандо Леокин. На 60-й минуте Тынис Вихмоя удвоил преимущество пярнусцев, а еще через две минуты Кристен Саартс сделал счет крупным.

Гол престижа на 65-й минуте удалось забить Александру Волкову. В уже добавленное время российский легионер "Калева" Михаил Слащев получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

В Вильянди победу "Трансу" принес дубль Ильи Ферапонтова. Между голами воспитанника московского ЦСКА у "Тулевика" отличился Танель Ланг.

"Транс" с 24 очками занимает четвертое место, "Калев" с 12 баллами находится на седьмой позиции, а "Вапрус" и "Тулевик", набравшие по семь очков, замыкают турнирную таблицу.