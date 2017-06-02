Актуальная камера 02.06.2017 (20:00)

rus.err.ee
{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

Станут ли налоговые изменения яблоком раздора?Станут ли налоговые изменения яблоком раздора?
Оппозиция: очередные изменения в налоговом пакете могут привести к санкциям со стороны Брюсселя
Русские школы.Русские школы.
Кылварт: еще есть шанс, что ходатайства русских школ будут рассмотрены до начала учебного года
"Левадия" празднует гол"Левадия" празднует гол
ВИДЕО ГОЛА: "Левадия" одержала минимальную победу над "Инфонетом"
Эстонские дни авиации.Эстонские дни авиации.
На Эстонских днях авиации покажут класс шведские и латвийские пилоты
Протест против открытия пункта обмена шприцев на улице Ситси.Протест против открытия пункта обмена шприцев на улице Ситси.
Институт развития здоровья подписал договор о пункте обмена шприцев на улице Ситси в Таллинне
Обновлено: 18:30 
Ratrace 2017Ratrace 2017
ФОТО: в Таллинне прошел забег "конторских крыс"

В пятницу, 2 июня, в рамках Дней Старого города состоялся благотворительный забег "конторских крыс" (Rat Race), в котором приняло участие около ста команд.

Кристен Михал - кандидат реформистов в мэры Таллинна.Кристен Михал - кандидат реформистов в мэры Таллинна.
Посольство РФ в Эстонии пригласило реформиста Михала на прием по случаю Дня России
К дверям таллиннской горуправы привезли мешки с мусором, МуПо вызвала саперов
Обновлено: 17:53 
Пожар в ангаре.Пожар в ангаре.
Спасатели потушили пожар в ангаре с химикатами в волости Раэ
Обновлено: 21:01 
ЭСТОНИЯ
Мишель Барнье (в центре).Мишель Барнье (в центре).
Мишель Барнье: Эстонии предстоит сыграть ключевую роль на переговорах о брексите
Обновлено: 21:12

По словам главного переговорщика ЕС по выходу Великобритании из Европейского союза Мишеля Барнье, Эстония в качестве председателя Совета ЕС будет играть очень важную роль на этих переговорах.

Свен Миксер и Тимо Сойни.Свен Миксер и Тимо Сойни.
Миксер и Сойни: Эстония и Финляндия хотят видеть единый и сильный ЕС
Осло - столица Норвегии.Осло - столица Норвегии.
Осло опередил Таллинн в борьбе за звание "Зеленая столица Европы 2019"
Аудитория ETV+ медленно, но растет.Аудитория ETV+ медленно, но растет.
В мае число зрителей эфира ETV+ выросло на 11%
Мужчина был задержан за превышение скорости.Мужчина был задержан за превышение скорости.
Предъявивший эстонским властям поддельные права лихач из Латвии получил условный срок
Национальный авиаперевозчик Estonian Air прекратил свою деятельность 7 ноября 2015 года.Национальный авиаперевозчик Estonian Air прекратил свою деятельность 7 ноября 2015 года.
Бывшие работники Estonian Air хотят отсудить у фирмы Nordica пособия по сокращению
Иллюстративное фото.Иллюстративное фото.
В Южной Эстонии задержали контрабандиста из Латвии с 1200 пачками сигарет
ИДА-ВИРУМАА
Морская ассамблея.Морская ассамблея.
В Ида-Вирумаа прошла Морская ассамблея
В этом сезоне не ладится игра у силламяэского В этом сезоне не ладится игра у силламяэского
Силламяэский "Калев" проиграл, нарвский "Транс" победил
VKG. Иллюстративное фото.VKG. Иллюстративное фото.
Бухгалтер VKG украла у предприятия 300 000 евро
Мюзикл в Нарве, подготовленный с помощью The Young Americans.Мюзикл в Нарве, подготовленный с помощью The Young Americans.
В четверг в Нарве состоялась премьера молодежного мюзикла при поддержке студентов из США
Обновлено: 10:40
Мэрия Кохтла-Ярве готова ждать ответа Евгения Соловьева до сентября.Мэрия Кохтла-Ярве готова ждать ответа Евгения Соловьева до сентября.
Мэрия Кохтла-Ярве дала Соловьеву 90 дней на решение по возмещению ущерба
Мнение / Интервью
Петр Верницкий, Константин Доценко, Николай Куташев.Петр Верницкий, Константин Доценко, Николай Куташев.
Экономисты: прежде, чем влезать в долги, государство должно показать эффективность инвестиций

Рийгикогу приступил к обсуждению изменений Закона о государственном бюджете, чтобы позволить правительству принимать дефицитный бюджет с целью направить в экономику дополнительные деньги. Экономисты не против стимулирования экономики за счет долгов, но хотят внятных объяснений, на что собираются потратить деньги и какой эффект принесут эти инвестиции.

Лидер соцдемов Евгений Осиновский надеется, что его партия как минимум не утратит былых позиций.Лидер соцдемов Евгений Осиновский надеется, что его партия как минимум не утратит былых позиций.
Осиновский: США быстро превращаются в развивающуюся страну
Ханнес Хансо.Ханнес Хансо.
Хансо: отношения Европы и США из брака по любви превращаются в брак по расчету
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Эксперты: экономика растет выше своего потенциала, есть опасность перегрева
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Лидеры коалиционных партий.Лидеры коалиционных партий.
Правительство откажется от двух запланированных налогов и восстановит совместные декларации
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
В первом квартале экономический рост Эстонии был самым быстрым за последние пять лет
Яануса Кирикмяэ высылают из России.Яануса Кирикмяэ высылают из России.
Россия высылает генконсула Эстонии и главу псковской канцелярии консульства ЭР
ЗА РУБЕЖОМ
Разгневанные афганцы протестуют в Кабуле после кровавого теракта, несколько человек погибли
Эстонию, Латвию и Литву переключат на ЕС.Эстонию, Латвию и Литву переключат на ЕС.
Еврокомиссия готова помочь странам Балтии отсоединить их электросети от России
Десятки людей погибли в результате нападения на казино при отеле Resorts World Manila.
При нападении на казино в Маниле погибли как минимум 36 человек
По мнению Трампа, выполнение Парижского соглашения стоило бы США почти 3 млн рабочих мест.
Трамп заявил о выходе США из Парижского соглашения по климату
В середине мая Украина решила заблокировать российские интернет-сервисы, в том числе
"Яндекс" решил закрыть украинские офисы
Владимир Путин.
Путин: мир осознает контрпродуктивность русофобии
Обновлено: 01.06
ЭКОНОМИКА
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Продажи новых автомобилей в Эстонии в мае выросли на 17%
Банковская комиссия за платежи снизилась, но продавцы об этом не знают.Банковская комиссия за платежи снизилась, но продавцы об этом не знают.
Эстонские банки не успели сообщить мелким фирмам о снижении комиссионных за платежи карточками
13:40
Налоговый департамент сэкономил 13 млн евро при возврате налога низкооплачиваемым работникам
10:33
Глава железной дороги Латвии отрицает сокращение грузопотока из России
01.06
Litgrid: странам Балтии придется построить новую электростанцию из-за синхронизации с Европой
01.06
Эстонская железная дорога приостановила инвестиции из-за отсутствия господдержки
01.06
Эстония продолжит судебный процесс по вопросу "сахарного штрафа"
СПОРТ
Гарет Бейл.Гарет Бейл.
"Реал" и "Ювентус" готовятся к финалу Лиги чемпионов
Премьер-министр Юри Ратас любит баскетбол.Премьер-министр Юри Ратас любит баскетбол.
Сборная Рийгикогу по баскетболу выиграла Кубок Балтийской ассамблеи
Сборная Эстонии по волейболу.
Эстонские волейболисты стартовали в Мировой лиге с победы
В первом круге
"Инфонет" надеется взять реванш у "Левадии" за поражение в первом круге
Сборной Эстонии по футболу знакомы и взлеты, и падения.Сборной Эстонии по футболу знакомы и взлеты, и падения.
Сборная Эстонии вернулась в первую сотню рейтинга ФИФА
Сийм-Сандер Вене.Сийм-Сандер Вене.
Лучшим баскетболистом Эстонии впервые стал Сийм-Сандер Вене
ФОТО и ВИДЕО: Контавейт проиграла Мугурусе во втором круге Roland Garros
Обновлено: 31.05
КУЛЬТУРА
Национальная опера Национальная опера
В Рийгикогу создали группу в поддержку Национальной оперы "Эстония"
Сказки, снимок иллюстративный.Сказки, снимок иллюстративный.
В Санкт-Петербурге издадут книгу "Старинные эстонские сказки"
Открытие Дней Старого городаОткрытие Дней Старого города
В среду в Таллинне открылись Дни Старого города
Обновлено: 01.06
Министр культуры Индрек Саар.Министр культуры Индрек Саар.
Саар о русских песнях: министр не может диктовать организаторам Певческого праздника репертуар
РАЗНОЕ
Инцидент произошел на территории АЗС.Инцидент произошел на территории АЗС.
Виновник ДТП выплатит пострадавшему 83-летнему пешеходу 2000 евро
Улица Гонсиори.Улица Гонсиори.
Таллинн приступил к поиску фирмы для масштабного ремонта улицы Гонсиори
Тармо Тамм.Тармо Тамм.
Министр сельской жизни отправился в Ригу обсуждать проблему АЧС
Для парка Таммсааре создано новое архитектурное решение.Для парка Таммсааре создано новое архитектурное решение.
На реконструкцию парка Таммсааре в Таллинне потратят свыше 6 млн евро
В центре Таллинна сотрудники В центре Таллинна сотрудники
Велопатруль скорой помощи приступил к работе на улицах Таллинна
интерактивная карта
Радио 4
Смотрите на ETV+
Последние новости
22:13
В субботу без осадков, +10..+16
22:13
"Реал" и "Ювентус" готовятся к финалу Лиги чемпионов
22:08
На Эстонских днях авиации покажут класс шведские и латвийские пилоты
22:06
Сборная Рийгикогу по баскетболу выиграла Кубок Балтийской ассамблеи
21:41
Кылварт: еще есть шанс, что ходатайства русских школ будут рассмотрены до начала учебного года
21:31
ВИДЕО ГОЛА: "Левадия" одержала минимальную победу над "Инфонетом"
21:12
Мишель Барнье: Эстонии предстоит сыграть ключевую роль на переговорах о брексите Обновлено
21:10
Актуальная камера 02.06.2017 (20:00)
21:09
В Ида-Вирумаа прошла Морская ассамблея
21:01
Спасатели потушили пожар в ангаре с химикатами в волости Раэ Обновлено
20:59
Силламяэский "Калев" проиграл, нарвский "Транс" победил
20:44
Оппозиция: очередные изменения в налоговом пакете могут привести к санкциям со стороны Брюсселя
20:40
Эстонские волейболисты стартовали в Мировой лиге с победы
20:38
В Пярну модернизируют систему уличного освещения
Полезно знать
Топ читаемости
12:02
Бухгалтер VKG украла у предприятия 300 000 евро
01.06
Рийгикогу принял в производство законопроект об отзыве подписи под пограндоговором с РФ Обновлено
01.06
Правительство откажется от двух запланированных налогов и восстановит совместные декларации
01.06
Рапорт: без иммигрантов население Эстонии будет сокращаться, а интеграция буксует на месте
21:01
Спасатели потушили пожар в ангаре с химикатами в волости Раэ Обновлено
01.06
В Нарве могут закрыть подвальную "качалку", которой 44 года
10:40
В четверг в Нарве состоялась премьера молодежного мюзикла при поддержке студентов из США Обновлено
07:57
Мэрия Кохтла-Ярве дала Соловьеву 90 дней на решение по возмещению ущерба
01.06
Актуальная камера 01.06.2017 (20:00)
20:30
К дверям таллиннской горуправы привезли мешки с мусором, МуПо вызвала саперов Обновлено
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера.
Актуальная камера 02.06.2017 (20:00)

ПОГОДА
В субботу без осадков, +10..+16
Эстония
Дети с особыми потребностями создают фон для картин Марии Чуприной.
Минобр: дети с особыми потребностями не получают достаточной поддержки в школах
Юри Ратас и Яак Ааб.
Новым министром государственного управления станет Яак Ааб
Обновлено: 31.05
Одна из картин Нино Чакветадзе.
В парке Левенру пройдет выставка грузинской художницы Нино Чакветадзе
Гироскутер.
Катание на гироскутерах может привести к серьезным травмам у детей
Иллюстративная фотография.
Молодежи продавали поддельные справки для уклонения от службы в армии
Обновлено: 29.05
Конечная остановка трамвая номер 4 -
Таави Аас: в трамвайной линии до Ласнамяэ смысла нет
Обновлено: 29.05
За рубежом
Дональд Трамп, Йенс Столтенберг и Ангела Меркель
Президент США встречается в Брюсселе с лидерами НАТО и ЕС
Обновлено: 25.05
Иллюстративная фотография.
ERR из Манчестера: подростки в шоке разбегались по району, жители предлагали им ночлег
Эркки Баховски
Баховски: меньше всего терактов происходит, когда общество и политики находятся в гармонии
Скорая помощь и полиция помогают пострадавшим в теракте в Манчестере в ночь на 23 мая.
В 12:20 в эфир ETV+ вышел спецвыпуск АК о теракте в Манчестере
На митинг собрались представители разных округов Москвы.
Тысячи жителей Москвы вышли на митинг против программы сноса пятиэтажек
Обновлено: 14.05
Снос хрущевок в Москве.
В объективе "АК": масштабная программа по сносу старых хрущевок в Москве