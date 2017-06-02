Актуальная камера 02.06.2017 (20:00)

В пятницу, 2 июня, в рамках Дней Старого города состоялся благотворительный забег "конторских крыс" (Rat Race), в котором приняло участие около ста команд.
По словам главного переговорщика ЕС по выходу Великобритании из Европейского союза Мишеля Барнье, Эстония в качестве председателя Совета ЕС будет играть очень важную роль на этих переговорах.
Рийгикогу приступил к обсуждению изменений Закона о государственном бюджете, чтобы позволить правительству принимать дефицитный бюджет с целью направить в экономику дополнительные деньги. Экономисты не против стимулирования экономики за счет долгов, но хотят внятных объяснений, на что собираются потратить деньги и какой эффект принесут эти инвестиции.