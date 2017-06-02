ВИДЕО ГОЛА: "Левадия" одержала минимальную победу над "Инфонетом" ({{commentsTotal}})
В матче 15-го тура чемпионата Эстонии по футболу "Левадия" на таллиннском стадионе "Кадриорг" сломила сопротивление "Инфонета" - 1:0. Единственный гол забил Никита Андреев.
Вышедший на замену Андреев отличился на 85-й минуте.
"Ребята боролись до конца, играли на равных. У нас все-таки позади две тяжелых игры - финал кубка и матч с "Нымме Калью", и именно физической свежести нам сегодня не хватило. В концовке игры в какой-то момент упустили концентрацию. Пока теоретический шансы остаются, будем пытаться защищать чемпионский титул. Впереди еще третий, четвертый круг. Будем бороться", - в эфире телеканала ETV2 прокомментировал поражение наставник "Инфонета" Александр Пуштов.
"Левадия" набрала 39 очков и вышла в лидеры чемпионата. На один балл отстает "Флора", но у нее игра в запасе.
Действующий чемпион страны "Инфонет" с 21 очком опустился на пятую строчку.
Редактор: Виктор Сольц