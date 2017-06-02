В субботу без осадков, +10..+16

Кардинальных изменений в погоде синоптики не обещают. Разве что станет немного теплее.

Ночью переменная облачность. На северо-востоке Эстонии возможен небольшой дождь. Северо-западный ветер разгонится до 5 - 11 м/с, на побережье порывами до 15 м/с, в начале ночи на северо-востоке Эстонии до 17 м/с. Температура воздуха: от 1 до 7 градусов тепла, у поверхности почвы местами до -3°C.

Днем сухо. Подует северо-западный и западный ветер от 4 до 10 м/с, порывами до 13 м/с. Температура воздуха от +10 до +16 градусов.