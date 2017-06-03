Совет безопасности ООН расширил санкции против КНДР

Совет Безопасности ООН единогласно одобрил проект резолюции о расширении санкций в отношении КНДР. В проекте предлагается включить в санкционный список несколько организаций и частных лиц, которые могут быть причастны к действиям в интересах КНДР.

Об этом в субботу, 3 июня, сообщило агентство ТАСС.

Как заявила на заседании Совбеза ООН постпред США при организации Никки Хейли, Вашингтон намерен продолжать санкционный нажим на КНДР, но не добивается смены режима в этой стране.

По словам Хейли, США "продолжат стремиться к мирному дипломатическому урегулированию ситуации". "Мы хотим решения, основанного на переговорах, но КНДР должна выполнять базовые обязательства и прежде всего прекратить запуски баллистических ракет и испытания ядерного оружия, - добавила она. - Наша цель не смена режима. Мы никогда не закрывали дверь для диалога с Северной Кореей, но все варианты реагирования на провокации должны оставаться на рассмотрении".

Заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков заявил, что РФ поддержала резолюцию Совбеза ООН 2356, но считает, что конфронтационная логика чревата последствиями для Корейского полуострова. По словам дипломата, кризисная обстановка на полуострове требует возобновления коллективной работы, Россия к такой работе готова.

Постоянный представитель КНР при ООН Лю Цзеи отметил, что принятая резолюция "демонстрирует единство" международного сообщества в отношении ядерной и ракетной программ Пхеньяна, подчеркнул важность усилий по поддержанию мира и стабильности на Корейском полуострове. По мнению представителя Китая, решение проблемы Корейского полуострова возможно через свертывание ядерной программы КНДР при одновременном прекращении американо-южнокорейских двусторонних учений.