Полиция задержала сбившего пешехода и пытавшегося скрыться водителя

В пятницу вечером на трамвайной остановке "Виру" в Таллинне водитель автомобиля сбил вышедшую из трамвая женщину, после чего попытался скрыться с места ДТП.

Инцидент произошел в пятницу в 21:53 на Пярнуском шоссе в Таллинне, сообщила в субботу пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Водитель легкового автомобиля Suzuki SX4 сбил на трамвайной остановке "Виру" 27-летнюю женщину, которая вышла из трамвая и двигалась по проезжей части в сторону тротуара.

Водитель, которым оказался 46-летний мужчина, пытался скрыться с места происшествия, но был остановлен при помощи свидетеля на перекрестке улиц Кивисилла и Гонсиори.

Скорая помощь доставила пострадавшую в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

Правила дорожного движения обязывают водителя уступить дорогу пешеходам, которые при остановке трамвая идут к посадочной площадке от тротуара или к тротуару от посадочной площадки.