В Латвии начались муниципальные выборы

В Латвии в субботу проходят выборы в органы местного самоуправления.

Избирательные участки по всей стране открылись 3 июня в 7:00 и будут работать до 22:00.

Граждане Латвии выбирают своих представителей в собрания местных самоуправлений в 119 округах — девяти городах и 110 регионах. Количество депутатов собраний зависит от численности населения конкретного округа и составляет от 3 до 19. В рижском городском собрании 60 депутатов.

По данным центризбиркома, на выборы зарегистрированы 558 избирательных списков с 8883 кандидатами. Со среды у граждан Латвии была возможность проголосовать досрочно.