Нийнистё: Россия не будет нападать на Эстонию

Нападение на Эстонию со стороны России привело бы к противостоянию Москвы с НАТО, поэтому президент Финляндии Саули Нийнистё не верит в возможность такого развития событий.

Об этом Нийнистё заявил в интервью газете Ilta Sanomat, сообщил в субботу, 3 июня, новостной портал ERR.

"В случае войны в странах Балтии или Эстонии, там было бы участие НАТО. Если столкнутся Россия и НАТО, то я не верю, что действовали бы такие джентльменские соглашения, что воюем только в странах Балтии или Эстонии. Это означало бы очень масштабные военные действия. Я не верю в демонстрацию ограниченного применения силы в случае противостояния великих держав", - сказал президент Финляндии.

Отвечая на вопрос о том, стала бы Финляндия в случае войны помогать Эстонии, Нийнистё сказал, что правильнее было бы спросить, будет ли Финляндия помогать НАТО помочь Эстонии.

Он подчеркнул, что все эти разговоры чисто теоретические, и он не верит, что дело когда-нибудь зайдет так далеко.

В последнее время в Финляндии активизировалась дискуссия о том, будет ли Хельсинки помогать Эстонии в случае военного конфликта. Финляндия не является членом НАТО и руководство страны заявляет, что у него на данный момент нет планов вступить в Североатлантический альянс.