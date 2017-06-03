В Германии эвакуировали крупный рок-фестиваль из-за угрозы теракта

Один из крупнейших в Германии рок-фестивалей Rock am Ring был прерван в пятницу из-за возможной угрозы теракта.

Организаторы фестиваля сообщили на своем веб-сайте, что полиция порекомендовала прервать мероприятие, а участников попросили без паники покинуть концертные площадки.

В официальном сообщении полиции говорится о наличии информации, которая не позволяет исключить возможное террористическое нападение.

Агентство Интерфакс сообщило со ссылкой на немецкую газету Welt, что по подозрению в подготовке теракта на фестивале задержаны два человека. По сведениям издания, задержанные — сотрудники одной из фирм-субподрядчиков, которую наняли организаторы мероприятия. Полиция считает, что подозреваемые могли "что-то подложить" на месте проведения фестиваля.

Организаторы фестиваля в субботу сообщили на своем веб-сайте, что "они уверены в возможности возобновить фестиваль в субботу после завершения полицейского расследования".

Трехдневный музыкальный фестиваль Rock am Ring ежегодно проводится в окрестностях городка Нюрбург. В прошлом году на него было продано свыше 90 000 билетов.

В пятницу на фестивале должны были выступать, помимо прочих исполнителей, Rammstein, Bastille и вокалист Oasis Лиам Галлахер.