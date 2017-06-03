В Германии разрешили продолжить рок-фестиваль, эвакуированный из-за угрозы теракта

Один из крупнейших в Германии рок-фестивалей Rock am Ring, прерванный в пятницу из-за возможной угрозы теракта, продолжится в субботу в соответствии с программой, поскольку угроза не подтвердилась.

Об этом в субботу, 3 июня, сообщили организаторы фестиваля на своем веб-сайте.

"После активного поиска и проверки полицией всей территории фестиваля по подозрению в наличии потенциальной террористической угрозы эта угроза не подтвердилась", - говорится в сообщении.

Организаторы добавили, что программа второго дня Rock am Ring возобновится в соответствии с планом, а проход на фестиваль откроется в 13:30 по местному времени.

Как сообщалось ранее, в пятницу полиция порекомендовала прервать мероприятие, а участников фестиваля попросили без паники покинуть концертные площадки.

В официальном сообщении полиции говорилось о наличии информации, которая не позволяет исключить возможное террористическое нападение.

Агентство Интерфакс сообщило со ссылкой на немецкую газету Welt, что по подозрению в подготовке теракта на фестивале были задержаны два человека. По сведениям издания, задержанные — сотрудники одной из фирм-субподрядчиков, которую наняли организаторы мероприятия. Полиция считала, что подозреваемые могли "что-то подложить" на месте проведения фестиваля.

Трехдневный музыкальный фестиваль Rock am Ring ежегодно проводится в окрестностях городка Нюрбург. В этом году на концерт купили билеты более 87 000 человек, сообщило ТАСС.

На четырех сценах должны выступить в общей сложности 85 музыкальных коллективов, в том числе такие известные группы, как Die Toten Hosen, Rammstein и System Of A Down. В пятницу на фестивале должны были выступать, помимо прочих исполнителей, Rammstein, Bastille и вокалист Oasis Лиам Галлахер.