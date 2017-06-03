Паромы TS Laevad перевезли в мае почти 190 000 пассажиров

По предварительным данным, обслуживающие паромную переправу между материком и островами суда государственной фирмы TS Laevad перевезли за май 188 343 пассажира и 82 108 транспортных средств.

Об этом в субботу, 3 июня, сообщила порталу rus.err.ee пресс-секретарь TS Laevad Сирле Арро.

По сравнению с маем прошлого года, пассажиропоток вырос на 4%, а число перевезенных транспортных средств — на 6%.

На линии между материком и островом Сааремаа было перевезено свыше 137 000 пассажиров и 61 000 транспортных средств, а островом Хийумаа — более 50 000 пассажиров и 20 000 транспортных средств.

По данным с начала года число перевезенных пассажиров и транспортных средств на 8% превысило соответствующий показатель за аналогичный период 2016 года.

TS Laevad была учреждена как дочерняя структура Таллиннского порта в 2014 году для управления паромной переправой между материком и островами, которую было решено перевести под государственный контроль. Для обслуживания переправы в Польше и Турции по заказу TS Laevad были построены четыре новых парома, первый из которых вышел на линию в декабре 2016 года, а последний — в апреле 2017 года.