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Спасатели за пять дней нашли более тысячи неразорвавшихся боеприпасов в Мяннику ({{commentsTotal}})

Подготовка к уничтожению старых боеприпасов.
Подготовка к уничтожению старых боеприпасов. Автор: Спасательный департамент
Эстония
Эстония

За последние пять дней саперы Спасательного департамента и Сил обороны обнаружили 1156 неразорвавшихся боеприпасов в окрестностях таллиннского микрорайона Мяннику в ходе поисковой операции, охватившей территорию в несколько тысяч квадратных метров.

В основном саперы находили артиллерийские снаряды, но также попадались мины от минометов и многие другие виды боеприпасов, сообщила в субботу, 3 июня, пресс-служба Спасательного департамента.

Обнаруженные взрывоопасные предметы были перевезены на центральный полигон Сил обороны и уничтожены.

За последние три года в Мяннику было обнаружено и обезврежено свыше 5000 неразорвавшихся боеприпасов, большинство из которых оставались здесь со времен Первой и Второй мировой войны. В последние два года помощь Спасательному департаменту оказывают саперы Сил обороны, что позволило существенно расширить зону поиска.

По словам руководителя Пыхьяской саперной группы Райдо Таалманна, старые боеприпасы в грунте не представляют особой опасности, если их не трогать. "Сами по себе они в земле не взорвутся, но если начать передвигать боеприпас, то он может сдетонировать", - сказал он, напомнив о необходимости немедленно сообщать по номеру 112 о всех опасных находках и ни в коем случае к ним не прикасаться.

Редактор: Андрей Крашевский

неразорвавшиеся боеприпасымянникуспасательный департаментсаперы


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