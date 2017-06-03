Полиция отказала распределенному в Эстонию беженцу в воссоединении с семьей

Полиция дала отрицательный ответ на прошение одного из беженцев, распределенных в Эстонию по квоте Европейского союза, о воссоединении с членами его семьи.

Об этом в субботу, 3 июня, сообщила пресс-служба департамента полиции и погранохраны.

Департамент не уточнил, когда беженец прибыл в Эстонию и какого количества членов его семьи касалось поданное им ходатайство.

Ранее полиция удовлетворила прошение о воссоединении с семьей другого беженца по квоте ЕС. Речь идет об уроженце Йемена, который прибыл в Эстонию из Греции в марте прошлого года. Он подал ходатайство о воссоединении со своей семьей — с супругой и двумя детьми. Семья беженца прибыла в Эстонию полгода назад.

По закону, членами семьи лиц, которым предоставлена международная защита, считаются супруг (супруга), их несовершеннолетние и холостые дети, находящиеся под опекой несовершеннолетние и холостые дети, а также родители или дедушки и бабушки лиц, получивших статус беженца и их супругов.

К настоящему моменту в Эстонию по квоте ЕС доставлены 150 беженцев. Четверо из них — не семейные мужчины. Из этих 150 человек одна семья из пяти человек официально покинула Эстонию, девять человек превысили допустимый срок пребывания вне Эстонии, 35 человек находятся в Европе, а двое – под стражей. В соответствии с достигнутым в ЕС соглашением двухлетняя квота Эстонии на прием беженцев из Греции, Италии и Турции составляет 550 человек.