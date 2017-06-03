Глава бюро премьер-министра: Центристской партии мешает нетерпеливость

По мнению главы бюро премьер-министра Эстонии Танеля Кийка, главная ошибка Центристской парти заключается в нетерпеливости, поскольку очень долгое пребывание в оппозиции вызвало нереалистичные надежды на быстрые перемены.

"Проведенное в оппозиции время вызвало обоснованные, не нереалистичные ожидания, что все можно будет сразу изменить. Однако на практике это создает для себя очень сильное напряжение. Политика подобна марафону, за год всего не добьешься", - сказал Кийк в опубликованном в субботу интервью изданию Postimees.

По его мнению, партии также мешают продолжающиеся юридические разбирательства. "Другой вопрос — незаконченные юридические споры, которые отнимают много времени и энергии от основной деятельности. Их нужно обязательно разрешить", - добавил он.

Перед тем, как возглавить бюро премьер-министра, Танель Кийк работал последние два года советником нынешнего главы эстонского правительства Юри Ратаса в Рийгикогу.