ФОТО и ВИДЕО: в Нарве прошли гонки на "мыльницах"

В рамках празднования Дней города в Нарве, которые отмечаются в приграничном городе с 1 по 4 июня, прошли гонки на т. н. "мыльницах" (самодельных самокатах), а также другие мероприятия.

Дни города в Нарве отмечают с размахом, сообщила в субботу "Актуальная камера".

Со своей работой публику знакомили полицейские и спасатели. Не обошлось и без представителей Департамента шоссейных дорог, налогово-таможенного и лесного хозяйства.

В заезде на самодельных самокатах (мыльницах) приняли участие 18 безмоторных средств передвижения, а фантазия их создателей не знала предела.

В этот раз на гонки прибыла своим ходом делегация из Белоруссии, а американские военные вышли состязаться на картонном танке.

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За музыкальное сопровождение в этом году отвечали группы "Ольга-Клёшь" и "Авеню", а также рок-звезда из России Федор Чистяков.

Добавлен видеосюжет "Актуальной камеры".