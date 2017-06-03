Ааду Муст утвержден кандидатом в мэры Тарту от Центристской партии

Тартуский округ Центристской партии утвердил члена центристской фракции в Рийгикогу Ааду Муста первым номером в избирательном списке партии в Тарту на предстоящих осенью местных выборах, а также кандидатом в мэры города.

Об этом в субботу, 3 июля, сообщила пресс-служба Центристской партии.

По словам Муста, в случае победы на выборах он намерен занять пост главы городской администрации. "Я всегда очень серьезно относился к местным выборам, и смею сказать, что если тартусцы доверят Ааду Мусту пост мэра города, то я готов взять на себя эту ответственность", - сказал центрист.

По мнению Муста, самым крупным изменением, которое ждет в будущем этот южноэстонский город, станет создание т. н. "Большого Тарту" благодаря слиянию с соседними волостями. "Центристская партия всегда подчеркивала, что городские границы не должны препятствовать гармоническому развитию Тарту. Теперь, в свете административной реформы, нужно всерьез заниматься этими целями и вызовами, чтобы Тарту был сильным центром Южной Эстонии и признанным университетским городом в Европе", - добавил он.

Выборы в органы местного самоуправления в Эстонии пройдут 15 октября 2017 года.