Новые взрывы в Кабуле: более десяти погибших

Не менее 12 человек погибли в результате трех взрывов, прогремевших на похоронной процессии в столице Афганистана.

Об этом в субботу, 3 июня, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в силовых службах Афганистана и свидетелей.

Между тем афганский телеканал Tolo News сообщает о 18 погибших.

Как сообщает агентство, взрывы прогремели на похоронах одной из жертв столкновений между афганской полицией и протестующими, которые произошли в пятницу в Кабуле.

В свою очередь, поводом для антиправительственного протеста стал теракт 31 мая в столице Афганистана, когда при взрыве заминированной автоцистерны, по разным данным, погибли от 80 до 100 человек, а сотни людей получили ранения. После этого более 1000 человек вышли на демонстрацию, протестуя против неспособности президента страны Ашрафа Гани и премьер-министра Абдуллы Абдуллы обеспечить безопасность в Афганистане.

Ответственность за теракт 31 мая взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство", но власти Афганистана заявили, что теракт был спланирован группировкой "Сеть Хаккани" при координации с Пакистанской межведомственной разведкой.