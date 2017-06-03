Установленные под линиями электропередач батуты подвергли опасности жизнь детей

Батуты, установленные в прошлую субботу под линиями электропередач во время певческого и танцевального праздника в волости Раэ, подвергали опасности всех находившихся поблизости людей.

О потенциально опасном инциденте сообщило в субботу, 3 июня, издание Õhtuleht.

Как сообщает издание, неделю назад в охранной зоне под линиями электропередач Elering AS разместили детскую зону с двумя батутами, у одного из которых была металлическая рама. По словам главы эксплуатационного отдела Elering Андруса Веэлейда, с предприятием эти действия не согласовывались, хотя это обязательно нужно делать при любом мероприятии в охранной зоне линий электропередач. "Массовые мероприятия в охранной зоне недопустимы и действия в инциденте в волости Раэ не были с нами согласованы", - сказал он.

Председатель правления Elering Таави Вескимяги назвал произошедшее верхом безрассудства. "Дрожь берет, когда смотрю на фотографии батутов, установленных прямо под высоковольтными линиями. С тем же успехом можно отправить детей играть с канистрой бензина и спичками", - написал Вескимяги на своей странице в соцсети Facebook.

Он подчеркнул, что для смертельного случая вовсе не обязателен непосредственный контакт с кабелем. "Потенциально смертельный удар электрическим током может произойти даже с расстояния двух метров", - сказал Вескимяги.