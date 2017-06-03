Юри Мыйз: в Эстонии наблюдается экономический бум

По мнению известного бизнесмена Юри Мыйза, в Эстонии сохраняется хорошая экономическая конъюнктура, и дела в экономикие идут отлично уже продолжительное время.

Недавняя статистика роста ВВП в первом квартале на 4,4% наконец отразила эту тенденцию, заявил Мыйз в опубликованном в субботу интервью изданию Postimees.

"Сейчас наступил бум, это совершенно очевидно. Посмотрите, что происходит в Таллинне. Повсюду строительные краны. Строительство — самый простой и быстрый индикатор", - сказал предприниматель.

По его мнению, бум наблюдается не только в строительном секторе, потому что здания строят в том числе для предприятий пищевого сектора, торговли и промышленности. "Также улучшаются дела у людей, они могут себе позволить новую жилплощадь", - считает Мыйз.

При этом бизнесмен не видит каких-либо поводов для беспокойств: хотя период роста всегда сменяется спадом, нынешний подъем в экономике выглядит серьезным и длительным, считает он.

При этом Мыйз не согласился с экономическими аналитиками, критикующими правительство за намерение увеличить государственные инвестиции за счет заемных средств. "Для крупных инвестиций в инфраструктуру можно спокойно брать кредиты", - сказал он.