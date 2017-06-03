С начала антиправительственных протестов в Венесуэле погибли более 60 человек

Число погибших в ходе акций протеста, сотрясающих Венесуэлу с начала апреля, возросло до 63 человек.

Об этом сообщила генеральный прокурор Боливарианской Республики Луиса Ортега Диас в эфире радиостанции Union Radio, передает в субботу агентство ТАСС.

Согласно оценкам надзорного ведомства, почти 1200 человек за это время получили ранения.

"Из этих 63 смертей 19 точно связаны с действиями сил безопасности", - указала Ортега Диас.

Прокуратура возбудила почти 3400 уголовных дел по фактам различных правонарушений, совершенных во время протестов. К настоящему времени властям удалось задержать более 420 человек, при этом в розыске находятся порядка 40, в том числе 19 сотрудников правоохранительных органов.

Поводом для самых массовых антиправительственных манифестаций в Венесуэле за последние несколько лет послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента Николаса Мадуро и ограничивающие функции парламента, а также запрет одному из лидеров оппозиции Энрике Каприлесу претендовать на выборные должности в течение 15 лет. Ситуация обострилась после того, как Мадуро принял решение созвать Конституционную ассамблею, которая может реформировать систему государственного управления и вносить изменения в основной закон страны.