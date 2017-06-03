На Украине разрабатывается закон о свободном обращении оружия

В Верховной Раде Украины разрабатывается законопроект о свободном обращении оружия, который может быть внесен на рассмотрение в парламент осенью текущего года.

Об этом в пятницу заявил в эфире "5-го канала" председатель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский, сообщило агентство УНИАН.

"Моя позиция достаточно четкая. Я знаю, что мои коллеги сейчас пишут соответствующий законопроект, я готов его подписать. Я считаю, что первый шаг надо делать. Определить те категории людей, которым мы не боимся давать короткоствольное оружие: люди, которые без замечаний служили в армии, люди, которые без замечаний служили в Нацполиции, в СБУ", - сказал он.

Пашинский выразил надежду, что законопроект будет внесен в парламент осенью этого года.