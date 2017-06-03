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Метлев потребовал возбудить дело против Кландорфа за ложный вызов саперов к горуправе ({{commentsTotal}})

Полиция у таллиннской горуправы в пятницу.
Полиция у таллиннской горуправы в пятницу. Автор: Сийм Лыви/ERR
Эстония
Эстония

Член избирательного союза "Гражданин Свободного Таллинна" Сергей Метлев направил в полицию сообщение о проступке, в котором он требует привлечь к ответственности вице-мэра Таллинна Калле Кландорфа за вызов саперов к таллиннской горуправе для проверки выложенных к ее дверям мусорных мешков. По мнению Метлева, вызов был незаконным, так как Кландорфу было известно, что речь идет об акции протеста горожан против кризиса с вывозом мусора в столице.

"Кландорф отдал чиновнику муниципальной полиции незаконное распоряжение сделать ложный вызов спецслужбам. Это умышленное нарушение по статье 278 Пенитенциарного кодекса, за которое предусмотрен штраф до 1200 евро или арест", - написал Метлев в своем запросе.

В результате спецслужбы были вынуждены перекрыть в час пик движение по магистрали с плотным движением.

По мнению Метлева, действия Кландорфа могут объясняться попыткой наклеить "негативный ярлык на обеспокоенных горожан" в свете приближающихся муниципальных выборов.

Утром в пятницу, 2 июня, к дверям столичной горуправы на площади Вабадузе активисты выложили мешки с мусором, вступив при этом в перепалку с Муниципальной полицией (МуПо), которая пыталась им помешать. Однако утренней акцией дело не ограничилось, и около 16:00 у горуправы снова оставили два черных мусорных мешка.

Как позднее пояснил глава МуПо Айвар Тоомпере, вице-мэр Калле Кландорф дал ему указание сообщить об этом в полицию и Спасательный департамент.

По прибытии саперов из здания эвакуировали людей, а движение транспорта на отрезке бульвара Каарли перед горуправой было перекрыто в обоих направлениях. Саперы при помощи робота проверили содержимое мешков. Проверка показала, что в них находились бытовые отходы.

Кландорф обосновал свое распоряжение тем, что чиновники не знали, что именно находится в оставленных у горуправы мусорных мешках.

Редактор: Андрей Крашевский

вывоз мусора в таллиннеметлевкландорф


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Метлев потребовал возбудить дело против Кландорфа за ложный вызов саперов к горуправе

Член избирательного союза "Гражданин Свободного Таллинна" Сергей Метлев направил в полицию сообщение о проступке, в котором он требует привлечь к ответственности вице-мэра Таллинна Калле Кландорфа за вызов саперов к таллиннской горуправе для проверки выложенных к ее дверям мусорных мешков. По мнению Метлева, вызов был незаконным, так как Кландорфу было известно, что речь идет об акции протеста горожан против кризиса с вывозом мусора в столице.

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