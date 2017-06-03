"Флора" обыграла "Таммеку" со счетом 2:0

В чемпионате Эстонии по футболу единоличным лидером остается таллиннская "Флора", которая в субботу в гостях обыграла тартускую "Таммеку".

Первый гол в ворота тартуской команды на 31-й минуте матча забил нападающий "Флоры" Закария Бегларишвили с подачи Рауно Саппинена.

А на 55-й минуте игрок "Таммеки" Кевин Андерсон неудачно сыграл в защите, срезав мяч в собственные ворота.

В итоге главный судья встречи Дмитрий Куликов зафиксировал победу "Флоры" со счетом 2:0.

В других матчах 15-го тура эстонской премьер-лиги "Нымме Калью" в гостях одержал победу над "Пайде". Единственный гол в этой встрече забил на 41-й минуте Роберт Кирсс.