США лидировали по числу участников на Петербургском экономическом форуме

Среди участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в этом году страной-лидером по представительству стали США, из которых на форум прибыли 560 человек, включая представителей 140 компаний.

Об этом в субботу, 3 июня, сообщил советник президента РФ Антон Кобяков, передает ТАСС.

По его словам, 21-й ПМЭФ стал рекордным по числу участников: на форум приехали представители бизнеса, международных организаций, эксперты, ученые и журналисты из более чем 143 стран мира, а общее число участников превысило 14 000 человек.

В рамках основной программы ПМЭФ, который проходил под девизом "В поисках нового баланса в глобальной экономике", состоялось 127 мероприятий.

Кобяков добавил, что на полях трехдневного форума было подписано 386 соглашений на сумму около 2 трлн рублей.

Страной-гостем ПМЭФ-2017 стала Индия, которую представлял премьер-министр Нарендра Моди. Президент России Владимир Путин выступил в пятницу на пленарном заседании форума, в работе которого он принимает участие с 2005 года.

Петербургский международный экономический форум проходил в Санкт-Петербурге 1-3 июня 2017 года.