В Ласнамяэ состоялась благотворительная ярмарка в поддержку детей с особыми потребностями

В Ласнамяэ в ресторане "Kichen Rõõm" прошла благотворительная ярмарка "5 звезд" для поддержки детей с особыми потребностями, приуроченная ко Дню защиты детей.

Об этом 3 июня сообщили в городской управе Ласнамяэ.

На ярмарке все желающие могли приобрести товары, изготовленные детьми с особыми потребностями из основной школы Кадака, Ласнамяэского детского центра, и из организаций "Особый Мир" и "Тепло сердец".

Все вырученные на ярмарке средства пойдут на поддержку детей.