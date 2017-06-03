Из эстонских евродепутатов Марью Лауристин больше всего тратит на аренду бюро

Из шести эстонских евродепутатов трое имеют собственное бюро в Эстонии, причем депутат от Социал-демократической партии Марью Лауристин тратит на его аренду вдвое больше, чем центристка Яна Тоом.

Европарламент ежегодно тратит 40 млн евро на компенсацию евродепутатам расходов на содержание офисов у себя на родине, причем международное журналистское расследование выявило случаи махинаций с этими расходами: по крайней мере 42 народных избранника арендовали бюро у самих себя или своих партий, а компенсацию за это получали из европейской казны, сообщила в субботу, 3 июня, "Актуальная камера".

Из шести эстонских евродепутатов собственное бюро имеют трое. Евродепутат от Центристской партии Яна Тоом тратит на аренду бюро возле столичной мэрии примерно 650 евро в месяц. "Но к этому еще, конечно, прибавляются расходы на связь, компенсация за мобильные телефоны, которые я плачу своим сотрудникам, причем как таллиннским, так и брюссельским — это вне заработной платы. Кроме того, все мероприятия которые мы проводим, скажем, аренда помещений, когда делаем конференцию, здесь же, в атриуме этого здания, мы приглашаем фирму, которая нам ставит экран, озвучку, все это, естественно, стоит денег", - пояснила Тоом.

В результате из предусмотренных на эти цели более чем 4000 евро на саму аренду уходит малая доля.

Марью Лауристин из Социал-демократической партии снимает бюро совместно со своей партией возле Тоомпеа, тратя на это 1300 евро. По ее словам, Эстония не та страна для таких махинаций, которые выявили европейские репортеры. "Я считаю, что Эстония настолько маленькая и прозрачная, что здесь намного легче отслеживать подобные дела, чем где-нибудь в Германии или Италии, где людей намного больше", - сказала Лауристин.

Представитель "Союза отечества и Res Publica" (IRL) Тунне Келам арендует двухкомнатную квартиру возле бывшей художественной академии, которая вместе с коммунальными услугами обходится примерно в 600 евро в месяц.

В Европарламенте в пятницу приняли решение создать рабочую группу, которая изменит систему финансирования депутатов, чтобы в будущем избежать злоупотреблений с данными расходами.