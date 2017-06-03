"АК": в Эстонии впервые отметили день людей с врожденной косолапостью стопы

В Эстонии в субботу впервые отметили день людей с врожденной косолапостью стопы, в рамках которого был проведен забег с участием маленьких пациентов Таллиннской детской больницы, которые мужественно сражаются с недугом.

Врач-травматолог Таллиннской детской больницы Галина Ильинская одной из первых в Эстонии начала внедрять особый метод для лечения и коррекции косолапости у детей без серьезного хирургического вмешательства. Доктор смогла помочь сотням детей вернуться к полноценной активной жизни, сообщила 3 июня "Актуальная камера".

"У нас есть детки, которые занимаются и фигурным катанием, и плаваньем, и футболом, которые пережили эту болезнь, которые и ходят хорошо. Конечно, остается внешняя разница между стопой обычного ребенка и ребенка, у которого была косолапость. Может, и останутся какие-то ограничения в движении, но это несущественно. Главное, чтобы ребенок знал, что он может то, что могут остальные", - сказала Ильинская.

В Эстонии ежегодно рождается примерно 15 детей с врожденной косолапостью, требующей кропотливого и многолетнего лечения.

Маленькие участники символического забега показали, что своевременное лечение этого недуга гарантирует полноценную активную жизнь.