Актуальная камера 03.06.2017 (20:00)

В рамках празднования Дней города в Нарве, которые отмечаются в приграничном городе с 1 по 4 июня, прошли гонки на т. н. "мыльницах" (самодельных самокатах), а также другие мероприятия.
В Эстонии в субботу впервые отметили день людей с врожденной косолапостью стопы, в рамках которого был проведен забег с участием маленьких пациентов Таллиннской детской больницы, которые мужественно сражаются с недугом.
Рийгикогу приступил к обсуждению изменений Закона о государственном бюджете, чтобы позволить правительству принимать дефицитный бюджет с целью направить в экономику дополнительные деньги. Экономисты не против стимулирования экономики за счет долгов, но хотят внятных объяснений, на что собираются потратить деньги и какой эффект принесут эти инвестиции.