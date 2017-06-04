"Политрулет": жареные утки, панки, уставший евродепутат и еще один президент Кальюлайд

Дворник идет в Рийгикогу, свободники жарят уток, Эргма и Лауристин удивляют, команда Ратаса громит всех подряд в баскетбол, и теперь у нас два президента по фамилии Кальюлайд - читайте полусерьезный обзор политической жизни Эстонии за неделю на портале rus.err.ee.

Многие (если честно, немногие, ведь я знаю читаемость "Политрулета") заметили, что на прошлой неделе "Политрулет" не вышел. На самом деле вся прошлая неделя была одним сплошным политическим рулетом, что просто нужно было взять хотя бы в выходные паузу и перестать грузить читателя политотой.

Но для тех, кто все пропустил, у нас есть криво обрезанная (так надо!) картинка, которая заменяет всю прошлую неделю. Как-то не сложилась та неделька для Михаила Корба и Арво Сарапуу, которые на новогодней вечеринке центристов были в превосходном настроении и еще не догадывались, какие трудности принесет им 2017 год.

Фото: страница Юри Ратаса в Facebook

Новый депутат недели: Тармо Круузимяэ

Член партии "Союз Отечества и Res Publica" (IRL) Кен-Марти Вахер, который был министром юстиции (2003-2005) и министром внутренних дел (2011-2014), последнее время работал в парламенте.

Однако он решил уехать в Люксембург и с 1 июня возглавил бюро члена Европейской счетной палаты Юхана Партса. Место Вахера в парламенте должна была занять покинувшая IRL в 2015 году Лийза Пакоста, которая является уполномоченной по гендерному равноправию. Пакоста отказалась идти в парламент, и там оказался экстравагантный Тармо Круузимяэ.

C 2005 года Круузимяэ работал в Таллиннском горсобрании, где в основном занимался троллингом стоящих у руля города центристов. Например, в декабре прошлого года он предложил снабжать русскими субтитрами видеотрансляции заседаний столичного парламента. В своем законопроекте депутат также предложил возложить на городские власти обязанность перевести на русский язык все стенограммы заседаний столичного горсобрания, начиная с 2013 года.

В Таллиннском горсобрании место Круузимяэ должен занять хирург Тийт Мерен.

У 50-летнего Круузимяэ среднее специальное образование по специальности "повар ресторана". Круузимяэ - известный панк-рок-музыкант по прозвищу Дворник (Kojamees) и руководитель объединения болельщиков сборной Эстонии Jalgpallihaigla.

Фото: "День за днем"/Scanpix

В январе 2016 года Круузимяэ выразил открытое возмущение тем, что сборная Эстонии по футболу дважды сыграет против России 7 октября - в день рождения президента РФ Владимира Путина. В 2016-м эстонские футболисты должны были принять россиян в Таллинне, а в 2017-м - встретиться с ними на выезде. В итоге этих матчей не состоялась. Но не из-за активности Круузимяэ, а потому что Международная федерация футбола (ФИФА) приняла в свои ряды Косово и Гибралтар. Последний вместо России (которая на правах хозяйки мирового первенства проводила бы товарищеские матчи) и попал в одну отборочную группу вместе и с Эстонией.

Круузимяэ уже больше двух лет каждую среду он проводит перед зданием российского посольства в Старом городе Таллинна пикеты "Против войны", выражая тем самым недовольство действиями России на Украине.

Эксцентричный литератор Юку-Калле Райд, который входил во фракцию IRL в прошлом созыве парламента, естественно, горячо приветствовал приход Круузимяэ в Рийгикогу. Райд сообщил на своей странице в Facebook о мощной панк-группе в составе парламента. Помимо Круузимяэ, панковским прошлым могут похвастать Кейт Пентус-Розиманнус (Партия реформ), Ээрик-Нийлес Кроос (Партия реформ) и Харди Вольмер (Социал-демократическая партия). В комментариях к посту Райда можно увидеть и подтверждающие панковскую молодость героев фотографии.

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Сравнение недели: чья Эстония сильнее?

Различные выборы проходят в Эстонии проходят часто, а хороших слоганов не так уж много. Поэтому иногда они повторяются. Подобное произошло и сейчас. Партия реформ на муниципальных выборах 2017 года решила под лозунгом "Сильная Эстония". А оказалось, что подобный лозунг (правда, не общий, а один из из) был и у социал-демократов перед выборами 2014 года в Европарламент. Чья же Эстония сильнее?

Фото: Scanpix/Postimees, Партия реформ

Акция недели: Свободная партия против "подсадных уток"

Во вторник, 30 мая, Свободная партия возле здания Рийгикогу провела акцию против участия "подсадных уток" на выборах. В ходе акции свободники жарили уток на гриле. Акция призывает министров и членов Рийгикогу не становиться "подсадными утками".

Фото: Сийм Лыви, ERR

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Неожиданности недели: Эне Эргма и Марью Лауристин

В понедельник, 29 мая, стало известно, что 73-летняя Эне Эргма, которая с 2002 по 2016 год была членом Союза Отечества и Res Publica (IRL), на предстоящих осенью муниципальных выборах усилит в Тарту список Партии реформ. Свой выбор она объяснила тем, что не видит в стране других правых партий.

Вступать в партию Эргма, долгое время занимавшая пост спикера Рийгикогу (2003-2006, 2007-2014), не собирается. На прошлых местных выборах осенью 2013 года Эне Эргма баллотировалась в Тартуское городское собрание в списке IRL. Она получила 389 голосов и прошла в состав законодательного органа. Однако работать в горсобрании она стала лишь весной 2015 года, когда не сумела переизбраться в Рийгикогу.

На местных выборах в Тарту среди соперниц Эргма будет и депутат Европарламента от социал-демократов 77-летняя Марью Лауристин, которая пообещала вернуться в Эстонию и работать в Тартуском горсобрании, не дожидаясь истечения срока своего мандата в Брюсселе и Страсбурге. Проблем с избранием в местный орган власти у Лауристин быть не должно, поскольку она будет первым номером в избирательном списке - выше даже официального кандидата в мэры города от соцдемов Ярно Лаура.

Одной из причин такого решения Лауристин называют изматывающие еженедельные поездки из Тарту в Брюссель (или Страсбург) и обратно.

Если Лауристин откажется от места в Европарламенте, замещать ее должен Ивари Падар, который ранее уже был депутатом Европарламента в 2009-2014 годах. Четыре из шести эстонских евродепутатов примут участие в местных выборах. Кроме Лауристин, никто из них не собирается возвращаться в Эстонии.

Урмас Паэт, Кая Каллас (оба - Партия реформ) и Яна Тоом (Центристская партия) просто помогут своей партии на выборах в Таллинне. Паэт баллотируется в Нымме, Каллас - в Кристийне, а Тоом - в Пыхья-Таллинне. Два евродепутата - беспартийный Индрек Таранд и отечественник Тунне Келам - выборы пропустят.

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И так далее:

Рубрика, в которой "Политрулет" обращает на важные новости, вышедшие в последнее время на портале rus.err.ee, к которым-то и добавить нечего. Просто читайте и получайте удовольствие!

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Победитель недели: сборная Рийгикогу по баскетболу

Сборная Рийгикогу по баскетболу выиграла прошедший в Пярну турнир парламентов Балтийских стран. Эстонские парламентарии взяли верх над Латвией (27:17) и Литвой (26:18). Надо сказать, что сборная Рийгикогу регулярно побеждает на подобных турнирах.

Любопытно, что за парламентскую команду Эстонии играют и представители исполнительной власти. Путать законодательную власть с исполнительной, по мнению "Политрулета", является самым страшным грехом, но в спорте эта смесь вполне допустима.

За сборную Рийгикогу играли премьер-министр Юри Ратас (Центристская партия), министр культуры Индрек Саар (СДП), министр финансов Свен Сестер (IRL), депутаты Рийгикогу Кальви Кыва (СДП), Ремо Холсмер (Партия реформ), Калле Лаанет (Партия реформ), Дмитрий Дмитриев (Центристская партия), Тоомас Юргенстейн (СДП) и руководитель по проектам ИТ-отдела Рийгикогу Янек Солодин.

Президент недели: Раймонд Кальюлайд

Сводный брат президента Эстонии Керсти Кальюлайд - старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд 30 мая стал президентом футбольного клуба "Вольта". Эта команда выступает в третьей лиге (пятой по силе) чемпионата Эстонии, а тренирует ее экс-наставник национальной сборной Тармо Рюйтли.

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