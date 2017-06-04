rus.err.ee

"Политрулет": жареные утки, панки, уставший евродепутат и еще один президент Кальюлайд ({{commentsTotal}})

"Политрулет" (29 мая - 4 июня). Автор: Reuters/Scanpix
Мнение
Мнение

Дворник идет в Рийгикогу, свободники жарят уток, Эргма и Лауристин удивляют, команда Ратаса громит всех подряд в баскетбол, и теперь у нас два президента по фамилии Кальюлайд - читайте полусерьезный обзор политической жизни Эстонии за неделю на портале rus.err.ee.

Многие (если честно, немногие, ведь я знаю читаемость "Политрулета") заметили, что на прошлой неделе "Политрулет" не вышел. На самом деле вся прошлая неделя была одним сплошным политическим рулетом, что просто нужно было взять хотя бы в выходные паузу и перестать грузить читателя политотой.

Но для тех, кто все пропустил, у нас есть криво обрезанная (так надо!) картинка, которая заменяет всю прошлую неделю. Как-то не сложилась та неделька для Михаила Корба и Арво Сарапуу, которые на новогодней вечеринке центристов были в превосходном настроении и еще не догадывались, какие трудности принесет им 2017 год.

Фото: страница Юри Ратаса в Facebook

Новый депутат недели: Тармо Круузимяэ
Член партии "Союз Отечества и Res Publica" (IRL) Кен-Марти Вахер, который был министром юстиции (2003-2005) и министром внутренних дел (2011-2014), последнее время работал в парламенте.

Однако он решил уехать в Люксембург и с 1 июня возглавил бюро члена Европейской счетной палаты Юхана Партса. Место Вахера в парламенте должна была занять покинувшая IRL в 2015 году Лийза Пакоста, которая является уполномоченной по гендерному равноправию. Пакоста отказалась идти в парламент, и там оказался экстравагантный Тармо Круузимяэ.

C 2005 года Круузимяэ работал в Таллиннском горсобрании, где в основном занимался троллингом стоящих у руля города центристов. Например, в декабре прошлого года он предложил снабжать русскими субтитрами видеотрансляции заседаний столичного парламента. В своем законопроекте депутат также предложил возложить на городские власти обязанность перевести на русский язык все стенограммы заседаний столичного горсобрания, начиная с 2013 года.

В Таллиннском горсобрании место Круузимяэ должен занять хирург Тийт Мерен.

У 50-летнего Круузимяэ среднее специальное образование по специальности "повар ресторана". Круузимяэ - известный панк-рок-музыкант по прозвищу Дворник (Kojamees) и руководитель объединения болельщиков сборной Эстонии Jalgpallihaigla.

Фото: "День за днем"/Scanpix

В январе 2016 года Круузимяэ выразил открытое возмущение тем, что сборная Эстонии по футболу дважды сыграет против России 7 октября - в день рождения президента РФ Владимира Путина. В 2016-м эстонские футболисты должны были принять россиян в Таллинне, а в 2017-м - встретиться с ними на выезде. В итоге этих матчей не состоялась. Но не из-за активности Круузимяэ, а потому что Международная федерация футбола (ФИФА) приняла в свои ряды Косово и Гибралтар. Последний вместо России (которая на правах хозяйки мирового первенства проводила бы товарищеские матчи) и попал в одну отборочную группу вместе и с Эстонией.

Круузимяэ уже больше двух лет каждую среду он проводит перед зданием российского посольства в Старом городе Таллинна пикеты "Против войны", выражая тем самым недовольство действиями России на Украине.

Эксцентричный литератор Юку-Калле Райд, который входил во фракцию IRL в прошлом созыве парламента, естественно, горячо приветствовал приход Круузимяэ в Рийгикогу. Райд сообщил на своей странице в Facebook о мощной панк-группе в составе парламента. Помимо Круузимяэ, панковским прошлым могут похвастать Кейт Пентус-Розиманнус (Партия реформ), Ээрик-Нийлес Кроос (Партия реформ) и Харди Вольмер (Социал-демократическая партия). В комментариях к посту Райда можно увидеть и подтверждающие панковскую молодость героев фотографии.

Читайте также:
Пакоста отказалась идти в Рийгикогу на место Вахера, в парламент попадает Круузимяэ

Сравнение недели: чья Эстония сильнее?
Различные выборы проходят в Эстонии проходят часто, а хороших слоганов не так уж много. Поэтому иногда они повторяются. Подобное произошло и сейчас. Партия реформ на муниципальных выборах 2017 года решила под лозунгом "Сильная Эстония". А оказалось, что подобный лозунг (правда, не общий, а один из из) был и у социал-демократов перед выборами 2014 года в Европарламент. Чья же Эстония сильнее?

Фото: Scanpix/Postimees, Партия реформ

Акция недели: Свободная партия против "подсадных уток"
Во вторник, 30 мая, Свободная партия возле здания Рийгикогу провела акцию против участия "подсадных уток" на выборах. В ходе акции свободники жарили уток на гриле. Акция призывает министров и членов Рийгикогу не становиться "подсадными утками".

Фото: Сийм Лыви, ERR

Читайте также:
ФОТО: Свободная партия возле стен Рийгикогу провела акцию против "подсадных уток"

Неожиданности недели: Эне Эргма и Марью Лауристин
В понедельник, 29 мая, стало известно, что 73-летняя Эне Эргма, которая с 2002 по 2016 год была членом Союза Отечества и Res Publica (IRL), на предстоящих осенью муниципальных выборах усилит в Тарту список Партии реформ. Свой выбор она объяснила тем, что не видит в стране других правых партий.

Вступать в партию Эргма, долгое время занимавшая пост спикера Рийгикогу (2003-2006, 2007-2014), не собирается. На прошлых местных выборах осенью 2013 года Эне Эргма баллотировалась в Тартуское городское собрание в списке IRL. Она получила 389 голосов и прошла в состав законодательного органа. Однако работать в горсобрании она стала лишь весной 2015 года, когда не сумела переизбраться в Рийгикогу.

На местных выборах в Тарту среди соперниц Эргма будет и депутат Европарламента от социал-демократов 77-летняя Марью Лауристин, которая пообещала вернуться в Эстонию и работать в Тартуском горсобрании, не дожидаясь истечения срока своего мандата в Брюсселе и Страсбурге. Проблем с избранием в местный орган власти у Лауристин быть не должно, поскольку она будет первым номером в избирательном списке - выше даже официального кандидата в мэры города от соцдемов Ярно Лаура.

Одной из причин такого решения Лауристин называют изматывающие еженедельные поездки из Тарту в Брюссель (или Страсбург) и обратно.

Если Лауристин откажется от места в Европарламенте, замещать ее должен Ивари Падар, который ранее уже был депутатом Европарламента в 2009-2014 годах. Четыре из шести эстонских евродепутатов примут участие в местных выборах. Кроме Лауристин, никто из них не собирается возвращаться в Эстонии.

Урмас Паэт, Кая Каллас (оба - Партия реформ) и Яна Тоом (Центристская партия) просто помогут своей партии на выборах в Таллинне. Паэт баллотируется в Нымме, Каллас - в Кристийне, а Тоом - в Пыхья-Таллинне. Два евродепутата - беспартийный Индрек Таранд и отечественник Тунне Келам - выборы пропустят.

Читайте также:
Марью Лауристин откажется от места в Европарламенте в случае победы на местных выборах

Бывший член IRL Эне Эргма будет баллотироваться в Тартуское горсобрание в списке Партии реформ

И так далее:
Рубрика, в которой "Политрулет" обращает на важные новости, вышедшие в последнее время на портале rus.err.ee, к которым-то и добавить нечего. Просто читайте и получайте удовольствие!

Член EKRE пообещал "правильно" преподавать историю и лишить гражданства Яну Тоом

Метлев потребовал возбудить дело против Кландорфа за ложный вызов саперов к горуправе

Ааду Муст утвержден кандидатом в мэры Тарту от Центристской партии

Посольство РФ в Эстонии пригласило реформиста Михала на прием по случаю Дня России

Мэр Калласте Геннадий Кульков отправлен в отставку

Победитель недели: сборная Рийгикогу по баскетболу
Сборная Рийгикогу по баскетболу выиграла прошедший в Пярну турнир парламентов Балтийских стран. Эстонские парламентарии взяли верх над Латвией (27:17) и Литвой (26:18). Надо сказать, что сборная Рийгикогу регулярно побеждает на подобных турнирах.

Любопытно, что за парламентскую команду Эстонии играют и представители исполнительной власти. Путать законодательную власть с исполнительной, по мнению "Политрулета", является самым страшным грехом, но в спорте эта смесь вполне допустима.

За сборную Рийгикогу играли премьер-министр Юри Ратас (Центристская партия), министр культуры Индрек Саар (СДП), министр финансов Свен Сестер (IRL), депутаты Рийгикогу Кальви Кыва (СДП), Ремо Холсмер (Партия реформ), Калле Лаанет (Партия реформ), Дмитрий Дмитриев (Центристская партия), Тоомас Юргенстейн (СДП) и руководитель по проектам ИТ-отдела Рийгикогу Янек Солодин.

Президент недели: Раймонд Кальюлайд
Сводный брат президента Эстонии Керсти Кальюлайд - старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд 30 мая стал президентом футбольного клуба "Вольта". Эта команда выступает в третьей лиге (пятой по силе) чемпионата Эстонии, а тренирует ее экс-наставник национальной сборной Тармо Рюйтли.

Все выпуски "Политрулета" можно прочитать здесь.

Редактор: Виктор Сольц

юри ратасполитрулетэне эргмараймонд кальюлайдмарью лауристинтармо круузимяэ


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

Теракт в Лондоне.Теракт в Лондоне.
Теракт в Лондоне: погибли шесть человек, нападавшие убиты
Теракт в Лондоне.Теракт в Лондоне.
Спецвыпуск в 14:45 - "Актуальная камера" расскажет о теракте в Лондоне
В полиции сообщили, что подозреваемые были застрелены.В полиции сообщили, что подозреваемые были застрелены.
Премьер-министр Эстонии и глава МИД осудили теракт в Лондоне
Обновлено: 11:04 
В Нарве в рамках празднования Дней города прошел забег невест.В Нарве в рамках празднования Дней города прошел забег невест.
ФОТО: в Нарве в рамках празднования Дней города прошел забег невест
"Реал" празднует гол Криштиану Роналду"Реал" празднует гол Криштиану Роналду
"Реал" разгромил "Ювентус" и выиграл Лигу чемпионов УЕФА
"Политрулет" (29 мая - 4 июня)."Политрулет" (29 мая - 4 июня).
"Политрулет": жареные утки, панки, уставший евродепутат и еще один президент Кальюлайд

Дворник идет в Рийгикогу, свободники жарят уток, Эргма и Лауристин удивляют, команда Ратаса громит всех подряд в баскетбол, и теперь у нас два президента по фамилии Кальюлайд - читайте полусерьезный обзор политической жизни Эстонии за неделю на портале rus.err.ee.

Полиция и скорая помощь. Иллюстративный снимок.Полиция и скорая помощь. Иллюстративный снимок.
В Ляэне-Вирумаа пьяный водитель сбил трех велосипедистов и скрылся с места ДТП
По данным Следственного комитета, поводом для расправы стал бытовой конфликт.По данным Следственного комитета, поводом для расправы стал бытовой конфликт.
В Тверской области мужчина застрелил восемь человек
Гонки на "мыльницах" в Нарве 3 июня 2017 года.Гонки на "мыльницах" в Нарве 3 июня 2017 года.
ФОТО и ВИДЕО: в Нарве прошли гонки на "мыльницах"
Обновлено: 20:32 
ЭСТОНИЯ
Ежегодно в Эстонии рождается около 15 детей с врожденной косолапостью стопы.Ежегодно в Эстонии рождается около 15 детей с врожденной косолапостью стопы.
"АК": в Эстонии впервые отметили день людей с врожденной косолапостью стопы

В Эстонии в субботу впервые отметили день людей с врожденной косолапостью стопы, в рамках которого был проведен забег с участием маленьких пациентов Таллиннской детской больницы, которые мужественно сражаются с недугом.

Марью Лауристин.Марью Лауристин.
Из эстонских евродепутатов Марью Лауристин больше всего тратит на аренду бюро
Все вырученные на ярмарке средства пойдут на поддержку детей.Все вырученные на ярмарке средства пойдут на поддержку детей.
В Ласнамяэ состоялась благотворительная ярмарка в поддержку детей с особыми потребностями
Телеведущая NBC News модерирует панельную дискуссию на ПМЭФ-2017.Телеведущая NBC News модерирует панельную дискуссию на ПМЭФ-2017.
США лидировали по числу участников на Петербургском экономическом форуме
Полиция у таллиннской горуправы в пятницу.Полиция у таллиннской горуправы в пятницу.
Метлев потребовал возбудить дело против Кландорфа за ложный вызов саперов к горуправе
Ааду Муст.Ааду Муст.
Ааду Муст утвержден кандидатом в мэры Тарту от Центристской партии
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Полиция отказала распределенному в Эстонию беженцу в воссоединении с семьей
ИДА-ВИРУМАА
Тушение пожара на территории VKG.Тушение пожара на территории VKG.
Спасатели всю ночь тушили масляный резервуар на территории VKG в Кохтла-Ярве
Морская ассамблея.Морская ассамблея.
В Ида-Вирумаа прошла Морская ассамблея
В этом сезоне не ладится игра у силламяэского В этом сезоне не ладится игра у силламяэского
Силламяэский "Калев" проиграл, нарвский "Транс" победил
VKG. Иллюстративное фото.VKG. Иллюстративное фото.
Бухгалтер VKG украла у предприятия 300 000 евро
Мюзикл в Нарве, подготовленный с помощью The Young Americans.Мюзикл в Нарве, подготовленный с помощью The Young Americans.
В четверг в Нарве состоялась премьера молодежного мюзикла при поддержке студентов из США
Обновлено: 02.06
Мнение / Интервью
Петр Верницкий, Константин Доценко, Николай Куташев.Петр Верницкий, Константин Доценко, Николай Куташев.
Экономисты: прежде, чем влезать в долги, государство должно показать эффективность инвестиций

Рийгикогу приступил к обсуждению изменений Закона о государственном бюджете, чтобы позволить правительству принимать дефицитный бюджет с целью направить в экономику дополнительные деньги. Экономисты не против стимулирования экономики за счет долгов, но хотят внятных объяснений, на что собираются потратить деньги и какой эффект принесут эти инвестиции.

Лидер соцдемов Евгений Осиновский надеется, что его партия как минимум не утратит былых позиций.Лидер соцдемов Евгений Осиновский надеется, что его партия как минимум не утратит былых позиций.
Осиновский: США быстро превращаются в развивающуюся страну
Ханнес Хансо.Ханнес Хансо.
Хансо: отношения Европы и США из брака по любви превращаются в брак по расчету
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Эксперты: экономика растет выше своего потенциала, есть опасность перегрева
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Граница между Эстонией и Россией.Граница между Эстонией и Россией.
Рийгикогу принял в производство законопроект об отзыве подписи под пограндоговором с РФ
Обновлено: 18:57 
Кристен Михал - кандидат реформистов в мэры Таллинна.Кристен Михал - кандидат реформистов в мэры Таллинна.
Посольство РФ в Эстонии пригласило реформиста Михала на прием по случаю Дня России
Лидеры коалиционных партий.Лидеры коалиционных партий.
Правительство откажется от двух запланированных налогов и восстановит совместные декларации
ЗА РУБЕЖОМ
Нападение в центре Лондона унесло шесть жизней.Нападение в центре Лондона унесло шесть жизней.
У МИД нет информации о том, что в Лондоне могли пострадать граждане Эстонии
Афганская полиция подтягивается к месту взрывов.Афганская полиция подтягивается к месту взрывов.
Новые взрывы в Кабуле: около двадцати погибших
Обновлено: 03.06
Иллюстративная фотография.
На Украине разрабатывается закон о свободном обращении оружия
Массовые протесты в Венесуэле продолжаются с апреля.
С начала антиправительственных протестов в Венесуэле погибли более 60 человек
Эвакуация гостей фестиваля Rock am Ring.
В Германии разрешили продолжить рок-фестиваль, эвакуированный из-за угрозы теракта
Обновлено: 03.06
Саули Нийнистё.
Нийнистё: Россия не будет нападать на Эстонию
ЭКОНОМИКА
Юри Мыйз.Юри Мыйз.
Юри Мыйз: в Эстонии наблюдается экономический бум
Паромы Tiiu и Piret.Паромы Tiiu и Piret.
Паромы TS Laevad перевезли в мае почти 190 000 пассажиров
02.06
Оппозиция: очередные изменения в налоговом пакете могут привести к санкциям со стороны Брюсселя
02.06
Продажи новых автомобилей в Эстонии в мае выросли на 17%
02.06
Эстонские банки не успели сообщить мелким фирмам о снижении комиссионных за платежи карточками
02.06
Налоговый департамент сэкономил 13 млн евро при возврате налога низкооплачиваемым работникам
02.06
Глава железной дороги Латвии отрицает сокращение грузопотока из России
СПОРТ
Автор первого гола сборной Эстонии по футболу Александр Пуштов.Автор первого гола сборной Эстонии по футболу Александр Пуштов.
25 лет назад сборная по футболу независимой Эстонии сыграла свой первый матч
Таллиннская Таллиннская
"Флора" обыграла "Таммеку" со счетом 2:0
Гарет Бейл.
"Реал" и "Ювентус" готовятся к финалу Лиги чемпионов
Премьер-министр Юри Ратас любит баскетбол.
Сборная Рийгикогу по баскетболу выиграла Кубок Балтийской ассамблеи
ВИДЕО ГОЛА: "Левадия" одержала минимальную победу над "Инфонетом"
Сборная Эстонии по волейболу.Сборная Эстонии по волейболу.
Эстонские волейболисты стартовали в Мировой лиге с победы
В первом круге В первом круге
"Инфонет" надеется взять реванш у "Левадии" за поражение в первом круге
КУЛЬТУРА
Национальная опера Национальная опера
В Рийгикогу создали группу в поддержку Национальной оперы "Эстония"
Сказки, снимок иллюстративный.Сказки, снимок иллюстративный.
В Санкт-Петербурге издадут книгу "Старинные эстонские сказки"
Открытие Дней Старого городаОткрытие Дней Старого города
В среду в Таллинне открылись Дни Старого города
Обновлено: 01.06
Министр культуры Индрек Саар.Министр культуры Индрек Саар.
Саар о русских песнях: министр не может диктовать организаторам Певческого праздника репертуар
РАЗНОЕ
Владельцы домашних животных в Таллинне требуют больше прав для своих питомцев
Установленные под линиями электропередач батуты подвергли опасности жизнь детей
В Нарве прошёл благотворительный забег школьниковВ Нарве прошёл благотворительный забег школьников
В Кадриорге проходят благотворительные забеги
ФОТО: в Таллинне прошел забег "конторских крыс"
Инцидент произошел на территории АЗС.Инцидент произошел на территории АЗС.
Виновник ДТП выплатит пострадавшему 83-летнему пешеходу 2000 евро
интерактивная карта
Радио 4
Смотрите на ETV+
Последние новости
12:22
Теракт в Лондоне: погибли семь человек, более 40 пострадали, нападавшие убиты Обновлено
12:08
В воскресенье в Эстонии отмечают День флага - национальному триколору исполнилось 133 года Обновлено
11:52
В Тверской области мужчина застрелил девять человек
11:52
"Политрулет": жареные утки, панки, уставший евродепутат и еще один президент Кальюлайд
11:41
В Ляэне-Вирумаа пьяный водитель сбил трех велосипедистов и скрылся с места ДТП
11:39
Услуга реабилитации будет оказываться большему числу детей
11:25
У МИД нет информации о том, что в Лондоне могли пострадать граждане Эстонии
11:04
Премьер-министр Эстонии и глава МИД осудили теракт в Лондоне Обновлено
10:39
ФОТО: в Нарве в рамках празднования Дней города прошел забег невест
10:20
Спецвыпуск в 14:45 - "Актуальная камера" расскажет о теракте в Лондоне
09:27
В июне начинают работу языковые лагеря
03.06
"Реал" разгромил "Ювентус" и выиграл Лигу чемпионов УЕФА
03.06
В воскресенье без осадков, +12.. +17
03.06
25 лет назад сборная по футболу независимой Эстонии сыграла свой первый матч
Полезно знать
Топ читаемости
03.06
Полиция отказала распределенному в Эстонию беженцу в воссоединении с семьей
03.06
ФОТО и ВИДЕО: в Нарве прошли гонки на "мыльницах" Обновлено
03.06
Нийнистё: Россия не будет нападать на Эстонию
12:22
Теракт в Лондоне: погибли семь человек, более 40 пострадали, нападавшие убиты Обновлено
03.06
Актуальная камера 03.06.2017 (20:00)
03.06
Юри Мыйз: в Эстонии наблюдается экономический бум
03.06
Спасатели за пять дней нашли более тысячи неразорвавшихся боеприпасов в Мяннику
03.06
Метлев потребовал возбудить дело против Кландорфа за ложный вызов саперов к горуправе
03.06
"Реал" разгромил "Ювентус" и выиграл Лигу чемпионов УЕФА
03.06
Владельцы домашних животных в Таллинне требуют больше прав для своих питомцев
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера.
Актуальная камера 03.06.2017 (20:00)

ПОГОДА
Иллюстративная фотография.
В воскресенье без осадков, +12.. +17
Эстония
Ежегодно в Эстонии рождается около 15 детей с врожденной косолапостью стопы.
"АК": в Эстонии впервые отметили день людей с врожденной косолапостью стопы
Марью Лауристин.
Из эстонских евродепутатов Марью Лауристин больше всего тратит на аренду бюро
Эстонские дни авиации.
На Эстонских днях авиации покажут класс шведские и латвийские пилоты
Русские школы.
Кылварт: еще есть шанс, что ходатайства русских школ будут рассмотрены до начала учебного года
Мишель Барнье (в центре).
Мишель Барнье: Эстонии предстоит сыграть ключевую роль на переговорах о брексите
Обновлено: 02.06
Пожар в ангаре.
Спасатели потушили пожар в ангаре с химикатами в волости Раэ
Обновлено: 02.06
За рубежом
Дональд Трамп, Йенс Столтенберг и Ангела Меркель
Президент США встречается в Брюсселе с лидерами НАТО и ЕС
Обновлено: 25.05
Иллюстративная фотография.
ERR из Манчестера: подростки в шоке разбегались по району, жители предлагали им ночлег
Эркки Баховски
Баховски: меньше всего терактов происходит, когда общество и политики находятся в гармонии
Скорая помощь и полиция помогают пострадавшим в теракте в Манчестере в ночь на 23 мая.
В 12:20 в эфир ETV+ вышел спецвыпуск АК о теракте в Манчестере
На митинг собрались представители разных округов Москвы.
Тысячи жителей Москвы вышли на митинг против программы сноса пятиэтажек
Обновлено: 14.05
Снос хрущевок в Москве.
В объективе "АК": масштабная программа по сносу старых хрущевок в Москве