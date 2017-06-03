25 лет назад сборная по футболу независимой Эстонии сыграла свой первый матч

3 июня 1992 года сборная Эстонии по футболу вышла на свой первый матч после восстановления независимости страны, проведя товарищескую встречу со сборной Словении.

В том историческом матче в составе национальной сборной выступали Игорь Принс и Александр Пуштов, которые 2 июня снова встретились на футбольном поле, но уже в качестве тренеров "Левадии" и "Инфонета", сообщила "Актуальная камера".

В матче со сборной Словении отличился Пуштов, который уже на 7-й минуте мастерским ударом поразил ворота противника, но в состоявшейся почти ровно через 25 лет лет встрече верх одержали подопечные Игоря Принса.

"Конечно, какая-то доля везения была, но изначально, когда я подходил к мячу, у меня уже была мысль, как я буду бить и в какой угол, поэтому то, что я задумал, все и получилось. Удар получился точным и сильным, и мяч оказался в сетке", - вспоминает автор первого гола сборной Эстонии.

Матч со Словенией завершился вничью 1:1, а отметить своеобразный юбилей нынешние футболисты сборной Эстонии постараются в ближайшую пятницу, когда на "А.Ле Кок Арене" состоится отборочный матч чемпионата мира. Соперником эстонской команды будет сборная Бельгии.