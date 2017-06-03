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"Реал" разгромил "Ювентус" и выиграл Лигу чемпионов УЕФА ({{commentsTotal}})

"Реал" празднует гол Криштиану Роналду Автор: Reuters/Scanpix
Спорт
Спорт

Мадридский "Реал" в финале Лиги чемпионов УЕФА, который прошел в Кардиффе, разгромил туринский "Ювентус" - 4:1.

На 20-й минуте Криштиану Роналду вывел "Реал" вперед, однако через семь минут Марио Манджукич восстановил равновесие.

Второй тайм прошел под диктовку мадридцев. Отличились Каземиро, Роналду и вышедший на замену Марко Асенсио.

В довершение всех бед у "Юве" на 84-й минуте за две желтые карточки был удален вошедший в игру со скамейки запасных Хуан Куадрадо.

Роналду стал первым игроком, забившим в трех финалах Лиги чемпионов.

Теперь "Реал" является 12-кратным победителем Лиги чемпионов (с учетом предшествовавшего соревнованию Кубка чемпионов). При этом мадридский клуб выиграл турнир во второй раз подряд. К этому успеху команду, как и год назад, привел Зинедин Зидан – бывший футболист "Реала" и "Ювентуса".

Последним клубом, который дважды подряд выигрывал Кубок европейских чемпионов, был итальянский "Милан" (1989, 1990).

"Реал" стал первым клубом в истории турнира, которому покорилась отметка в 500 забитых мячей. Мадридский клуб выиграл все шесть финалов Лиги чемпионов, в которых принимал участие. Для "Ювентуса" это седьмое поражение в финальном матче главного еврокубкового турнира.

Редактор: Виктор Сольц

реалювентусфинал лиги чемпионовкриштиану роналду


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